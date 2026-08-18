Zarife Guliyeva, Türk Aksakalları Birliği tarafından ödüllendirildi

“Modern Kalkınma ve Aile” Kamu Birliği Başkanı, Yeni Azerbaycan Partisi YAP Veteranlar Şurası üyesi Zarife Guliyeva, Türk Aksakalları Birliği tarafından diplomayla ödüllendirildi.

Ödül töreninde, Zarife Guliyeva’nın uzun yıllar boyunca yürüttüğü kamu faaliyetleri, milli ve manevi değerlerin korunması ve tanıtılması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumun sosyal hayatındaki aktif rolü özellikle vurgulandı.

Türk Aksakalları Birliği tarafından takdim edilen diploma, Zarife Guliyeva’nın sosyal ve toplumsal faaliyetlerine verilen yüksek değerin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Guliyeva’nın farklı alanlarda hayata geçirdiği projeler, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları ve milli-manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması yönündeki faaliyetleri takdirle karşılandı.

Zarife Guliyeva, kendisine gösterilen ilgi ve güven nedeniyle Türk Aksakalları Birliği’ne teşekkür etti.

Bundan sonraki dönemde de Azerbaycan toplumunun gelişimine, aile değerlerinin korunmasına, milli ve manevi mirasın tanıtılmasına ve Türk dünyası arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

Diploma ile ödüllendirilmesi, Zarife Guliyeva’nın toplumsal faaliyetlerine gösterilen bir diğer ilgi ve yüksek güvenin göstergesi olarak değerlendiriliyor.