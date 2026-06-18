DEMET AKALIN VE GÖKHAN ÖZEN “NAZAR” İÇİN BİR ARADA!

HİT FORMÜLÜ YENİDEN YAZILIYOR!

YAZIN OLAYI “NAZAR” OLDU!

Türk pop müziğinin iki dev ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen, döneminin en büyük hitlerinden biri olan Nazarı bu defa birlikte dinleyicilerle buluşturuyor.



Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan şarkı, günümüz pop estetiği, güçlü sound yapısı ve iki yıldız ismin yepyeni yorumuyla yıllar sonra bambaşka bir enerjiyle yeniden doğuyor.

Söz ve müziği Gökhan Özen imzası taşıyan Nazar, geçmişten gelen imajını bugünün pop anlayışıyla buluşturarak dinleyicilere yeni bir deneyim sunuyor.

Yazın en iddialı şarkıları arasında yerini almaya hazırlanan çalışma, yüksek temposu, ritmik dokusu ve akılda kalıcı nakaratıyla ilk andan itibaren dikkat çekiyor.

Demet Akalın ve Gökhan Özen'in hit yaratma konusundaki tecrübesini aynı potada eriten proje, bugünün müzik sahnesine hitap eden yepyeni bir pop üretimi olarak öne çıkıyor.

Yüksek enerjili yapısı, modern düzenlemesi ve geniş kitlelere ulaşma potansiyeliyle Nazar dijital platformlardan kulüplere uzanan geniş bir etki alanı yaratmaya hazırlanıyor.

Murad Küçük yönetmenliğinde projeye eşlik edecek gösterişli klip de şarkının yarattığı heyecanı çok daha üst seviyeye taşıyor.

Görsel dünyası ve güçlü estetiğiyle dikkat çekecek klip, Nazarın etkisini daha da büyütüyor.