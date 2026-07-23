Kahve Sanata Dönüştü: MB Sanat Evi’nde Renkli Şenlik

Kadıköy Göztepe’de faaliyet gösteren MB Sanat Evi, geleneksel hale getirdiği “Kahve ile Suluboya Resim Şenliği” nin altıncısını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Sanatın farklı malzemelerle de üretilebileceğini göstermek amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar, boya yerine kahve kullanarak birbirinden özgün suluboya çalışmalarına imza attı. Kahvenin doğal tonlarıyla hazırlanan eserler, katılımcılara hem farklı bir resim tekniği deneyimleme hem de keyifli bir sanat ortamını paylaşma fırsatı sundu.

Etkinliğin sonunda ortaya çıkan çalışmalar büyük beğeni toplarken, şenliğe katılan sanatseverler unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğin düzenleyicisi ressam Mücella Balyemez, sanatın paylaşınca çoğaldığını belirterek şunları söyledi:

“Kahve yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda güçlü bir sanat malzemesi. Amacımız insanlara farklı teknikler öğretirken, aynı zamanda birlikte üretmenin ve sanatın iyileştirici gücünü hissettirebilmek. Her yıl daha fazla ilgi gören bu şenlik, dostlukların kurulduğu, yaratıcılığın özgürce ortaya çıktığı özel bir buluşmaya dönüştü.”

MB Sanat Evi

Mustafa Kaya Sokak No 2-A

Göztepe – Kadıköy

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