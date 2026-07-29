Haliç’teki yoğun çamur ve ağır kirliliğe dikkat çekenleri, İSTAÇ tekneleri de taciz etti!

Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında Haliç’te düzenlenen çevre farkındalık etkinliğinde dalış yapan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, dipte yoğun çamur ve ağır kirlilikle karşılaştıklarını belirterek, “Canlıların burada yaşaması asla mümkün değil” dedi.

AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanlığı, 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında Haliç’te çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Haliç’e dalış yapan AK Parti İstanbul Çevre ve Şehir Politikaları Başkanı, İl Başkan Yardımcısı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu, su altındaki yoğun dip çamuru ve düşük görüş mesafesinin beklediğinden çok daha ağır bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.

Dalış öncesinde Haliç’in bu denli çamurla kaplı ve görüş mesafesinin bu kadar düşük olacağını tahmin etmediğini belirten Yüzbaşıoğlu, “Su altında görüş mesafesi yaklaşık 30 santimetreydi. Benimle birlikte dalış yapan arkadaşlarımı dahi göremedim. Dipte yoğun çamur birikintisiyle karşılaştık. Bastığımız yerlerde balçığa saplandık ve güvenlik amacıyla el ele ilerlemek zorunda kaldık. Gerçekten çok kötü ve kesif bir çamur. Zift gibi kararmış. Canlıların burada yaşaması asla ve asla mümkün değil.” dedi.

Dünya Doğa Koruma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikle Haliç’teki çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Yüzbaşıoğlu, Haliç’in yeniden kapsamlı bir dip temizliği ve çevre rehabilitasyonuna ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kısa süre içerisinde dahi su yüzeyinde çeşitli atıkların görülebildiğini dile getiren Yüzbaşıoğlu, “Haliç’in temizlenmesi için gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerekiyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için toplum olarak doğayı koruma konusunda ortak sorumluluk üstlenmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Haliç’in yeniden temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuştuğunu hatırlatarak, bugün ise özellikle yağışlı ve rutubetli havalarda bölgede yeniden koku sorununun hissedildiğini söyledi.

Haliç’te su sirkülasyonunun artırılması ve dip çamurunun yeniden temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Yüzbaşıoğlu, deniz ekosisteminin korunması ve su altındaki yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli adımların vakit kaybedilmeden atılması gerektiğini kaydetti.

“İSTAÇ TEMİZLİK ARAÇLARI TACİZ İÇİN GELDİ”

AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Üyesi Özlem Erol ise etkinlik sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İSTAÇ temizlik teknelerinin bölgeye geldiğini ancak herhangi bir temizlik çalışması yapmadan beklediğini söyledi.

Etkinlik sırasında dalış yapan ekibin yanına 2-3 İSTAÇ temizlik teknesinin geldiğini belirten Erol, “Resmen bizi taciz ettiler. Keşke İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haliç’te her zaman böyle çalışsa da bugün gördüğümüz kirlilik yaşanmasa” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında doğanın korunmasına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması ve Haliç’teki çevre sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla sona erdi.

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