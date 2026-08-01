Bodrum Bale Festivali, “Kuğu Gölü” Açılış yapıldı

Uluslararası Bodrum Bale Festivali, açılışını dünya bale repertuvarının başyapıtlarından “Kuğu Gölü” ile görkemli bir şekilde gerçekleştirdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılış temsili olan “Kuğu Gölü”, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde başarıyla sahnelendi.

Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin ölümsüz müzikleri eşliğinde sahnelenen eser, Marius Petipa ve Lev Ivanov’un klasik koreografisinin ardından G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un yorumuyla izleyiciyle buluştu. Zarif koreografisi, etkileyici dekor ve kostümleriyle Bodrum Kalesi’nin tarihi atmosferinde sahnelenen temsil, festivalin açılışına görkemli bir başlangıç yaptı.

Aşk, sadakat ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini anlatan başyapıt, sanatseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, finalde sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.

Açılış gecesinde Bodrumlu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle sahnelenen “Kuğu Gölü”, festivalin ilk gecesine unutulmaz anlar yaşattı. Eseri izleme fırsatı bulamayanlar ve bu büyüleyici atmosferi yeniden yaşamak isteyen sanatseverler için ikinci temsil, 1 Ağustos Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali ise birbirinden seçkin eserlerle 17 Ağustos’a kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.