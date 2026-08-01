BBP’li Semiz “Toplumun Beklentisi Emeklilerin Daha Güçlü Desteklenmesidir”

Büyük Birlik Partisi Esenler Teşkilatı’nın önemli isimlerinden Hayrettin Semiz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin siyasi partilere yapılan hazine yardımının kaldırılarak bu kaynağın emeklilere aktarılması yönündeki açıklamasını desteklediğini açıkladı.

Semiz, ekonomik zorlukların özellikle sabit gelirli vatandaşları etkilediğini belirterek, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirecek her önerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“Fedakârlığın Karşılığı Verilmelidir”

Hayrettin Semiz, emeklilerin yıllarca ülkeye hizmet ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Emeklilerimiz ömürlerini çalışarak, üreterek ve ülkemize katkı sağlayarak geçirdi. Bugün onların daha iyi şartlarda yaşamaları hepimizin ortak sorumluluğudur. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici’nin ortaya koyduğu teklif, sosyal dayanışmayı önceleyen önemli bir yaklaşımdır.”

“Milletin Kaynağı Önce Millet İçin Kullanılmalı”

Semiz, kamu bütçesinin toplumun öncelikli ihtiyaçlarına göre planlanmasının önemine vurgu yaparak, kaynakların vatandaşın refahını artıracak alanlarda değerlendirilmesinin hem ekonomik hem de sosyal açıdan fayda sağlayacağını ifade etti.

“Emeklilerimizin alım gücünü artıracak her adım, toplumun huzuruna ve ekonomik istikrarına katkı sağlayacaktır. Kamu kaynaklarının önceliği vatandaşın refahı olmalıdır.” dedi.

Destici’nin Mesajı Teşkilatlarda Karşılık Buluyor

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin hazine yardımının emeklilere yönlendirilmesi çağrısı, parti teşkilatlarında destek görmeye devam ediyor. Hayrettin Semiz de yaptığı açıklamayla, bu önerinin hem sosyal adalet anlayışını güçlendireceğini hem de vatandaş odaklı siyaset anlayışına katkı sunacağını belirterek Genel Başkan Destici’nin çağrısına destek verdi.