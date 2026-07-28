Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’dan, Kadıköy Belediyesi ile yeni işbirliği adımı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ’ı makamında ziyaret etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ bu ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; “ Türk sporunun ve Kadıköy’ün asırlık çınarı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım’ı belediyemizde ağırladık.

Geçtiğimiz ay yapılan seçimde göreve gelen yeni yönetime bir kez daha başarılar diliyorum. Kadıköy’de sporun ve spor kültürünün gelişmesi için her zaman iş birliği içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

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