İnsan İlişkilerinde Para

Bu yazımda Paranın insan ilişkisindeki önemi ve bundan sonra takip edecek olan yazılarımda Paranın Aile ve Toplumsal hafızada ki yerinin değerlendirmesi olacak. Umarım zevkle okursunuz.

Para, insan ilişkilerinde en görünmez ama en güçlü sınavdır. Dostlukların, aile bağlarının, sevgilerin ve iş ortaklıklarının içtenliğini ölçen gizli bir terazidir. Çoğu zaman insanlar sevgiyi, vefayı ve güveni dile getirir; ama iş paraya geldiğinde, gerçek yüzler ortaya çıkar.

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Benim fikrim şu: Para, insanın karakterini açığa çıkaran en keskin aynadır. Çünkü değer dediğimiz şey, yalnızca sözle değil, davranışla ölçülür. Birine borç verirken, bir hesabı paylaşırken, bir emeğin karşılığını öderken… İşte o anlarda insanın içindeki hakikat görünür.

İlişkilerde paranın rolü, aslında bir sınavdır. Kimileri parayı bahane ederek vefayı unutur, kimileri ise parayı araç bilip dostluğu korur. Oysa gerçek bağ, paranın varlığına ya da yokluğuna bağlı değildir. Gerçek bağ, karşılıklı güven ve emeğin hakkını teslim etmekle kurulur.

Benim yolum nettir: Paranın değeri, insanın değerini gölgelememelidir. Eğer para yüzünden bir ilişki zedeleniyorsa, o bağ zaten sahici değildir. Çünkü sahici dostluk, sahici sevgi, sahici aile; paranın üstünde duran bir vefa ile ayakta kalır.

Sevgili Okurlar,

Sonuçta, insan ilişkilerinde para bir araçtır, amaç değil. Ama bu araç, insanın içindeki samimiyeti, dürüstlüğü ve vefayı açığa çıkarır. Ve ben, paranın değil, insanın değerine inanırım. Sağlıklı mutlu günler dilerim.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları