KADIKÖY KİTAP GÜNLERİ 10. KEZ KİTAPSEVERLERLE BULUŞUYOR

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu düzenlediği Kadıköy Kitap Günleri için geri sayım başladı. 12-21 Haziran tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde gerçekleşecek etkinlikte, 100’e yakın yayınevi ve çok sayıda usta yazar okurlarla bir araya gelecek.

Kadıköy Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve İstanbul’un en önemli edebiyat buluşmalarından biri olan Kadıköy Kitap Günleri, uzun bir aranın ardından kapılarını yeniden açıyor. En son 2017 yılında tarihi Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen ve 325 bin ziyaretçi ve 2 milyonun üzerinde kitap satışıyla rekor kıran etkinlik, bu yıl 10. kez kitapseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 12-21 Haziran tarihleri arasında bu kez Kadıköy Belediyesi’nin bahçesinde gerçekleştirilecek büyük buluşma için geri sayım başladı. On gün boyunca sürecek etkinlikte, 100’e yakın yayınevi stant açarken, edebiyat dünyasının usta kalemleri de imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek.

ONUR KONUĞU AYŞE KULİN

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ayşe Kulin, 10. Kadıköy Kitap Günleri’nin onur konuğu olarak okurlarla buluşacak. Her gün 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek etkinliğin medya sponsorları Kafa Radyo ve BirGün Gazetesi olacak.

“KADIKÖY’ÜN KÖKLÜ GELENEĞİ”

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Kadıköy Kitap Günleri’nin ilçenin köklü kültür geleneklerinden biri olduğunu belirterek tüm kitapseverleri etkinliğe davet etti. Kösedağı, “Kadıköy Kitap Günleri, bizim için her zaman bir etkinlikten fazlası oldu. Kadıköy’ün kültür ve sanat damarının ne kadar güçlü olduğunu hissettiğimiz özel bir buluşmaya dönüştü.” dedi. Etkinliğin 10 gün boyunca edebiyat dünyasını Kadıköy’de buluşturacağını söyleyen Kösedağı, “100’e yakın yayınevini ağırlayacak, yazarlarla buluşacak ve yeni ufuklar açacak bir yolculuğa hep birlikte çıkacağız.” ifadelerini kullandı.

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