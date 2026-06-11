Hakikati Korumak İnsanlığın Ortak Görevidir

Değerli Okurlarım Bu haftaki yazımız Hakikat üzerine.

Hakikat, insanlığın en değerli mirasıdır. Onu korumak, yalnızca bireysel bir sorumluluk değil; toplumların vicdanını ve geleceğini güvence altına alan ortak bir görevdir.



Bugün bilgi kirliliği, çıkar hesapları ve hızlı tüketim kültürü hakikati gölgelemeye çalışıyor. Oysa hakikat, ne kadar gizlenirse gizlensin, varlığını sürdürür. Onu korumak, insanın kendisine ve topluma karşı vefa borcudur.

Hakikati savunmak, cesaret ister.

Çünkü hakikati dile getirmek çoğu zaman kolay değildir; bedel ödemeyi gerektirir. Ancak hakikatsiz bir hayat, bereketsiz bir toprak gibidir: güveni, dayanışmayı ve geleceği kurutmaya mahkûmdur.

Hakikati korumak, yalnızca bireyin değil, insanlığın ortak görevidir. Bu görev, sınırları aşan, kuşakları birbirine bağlayan bir sorumluluktur. Hakikati yaşatmak, geleceğe bırakılacak en büyük mirastır.

Sevgili Okurlar,

Sonuçta hakikati korumak, insanlığın vicdanını korumaktır. Ve vicdanı olmayan bir toplum, geleceğini kaybetmeye mahkûmdur.

Mutlu huzurlu günleriniz olsun.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul