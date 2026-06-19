Doğukan Manço’nun Nissan GTR R34’ü İlk Kez Marmara Park AVM’de

Doğukan Manço’nun altı yıllık çalışmayla sıfırdan inşa ettiği, Türkiye’de tek olma özelliği taşıyan Nissan GTR R34 projesi, ilk kez Marmara Park AVM’de otomobil tutkunlarıyla buluştu. Dünyanın farklı noktalarından temin edilen ve projeye özel olarak üretilen parçalarla ortaya çıkan otomobil, 18-21 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM’de ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçilerine alışverişin ötesine geçen farklı deneyimler sunan Marmara Park AVM, bu kez otomobil dünyasının en ikonik modellerinden Nissan GTR R34’ten ilham alınarak Doğukan Manço tarafından geliştirilen özel bir projeye ev sahipliği yapıyor.

Altı yıllık emek, sabır ve teknik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan otomobil, 18 Haziran itibarıyla Marmara Park AVM’de sergilenmeye başladı. Otomobil ve modifikasyon tutkunları, 21 Haziran’a kadar projenin teknik detaylarını yakından inceleme ve bir hayalin gerçeğe dönüşme hikâyesine tanıklık etme fırsatı bulacak.

Altı Yıllık Hayal Marmara Park AVM’de Ziyaretçilerini Bekliyor

Projeye, yıllardır duyduğu “Kendine inan, vazgeçme ve hayallerinin peşinden git” sözlerinin gerçekten karşılık bulup bulmayacağını görmek amacıyla başladığını belirten Doğukan Manço, otomobilin takipçilerinin desteğiyle gerçeğe dönüştüğünü söyledi.

Doğukan Manço, “Bu otomobil benim en büyük hayallerimden biriydi ancak yalnızca bir hayal olarak gördüğüm için gerçekleşeceğine hiçbir zaman tam anlamıyla inanmamıştım. ‘İnancımızı yitirmezsek başarabilir miyiz?’ sorusunun cevabını bulmak için bu yola çıktım. Proje, beni takip eden ve her aşamada destekleyen insanların katkısıyla gerçek oldu. Onların desteği olmasaydı belki de ‘Nasılsa olmayacak’ diyerek bu hayalden defalarca vazgeçebilirdim. Projenin temelinde ise babamdan öğrendiğim, ‘Ne yapıyorsan yap ama elinden gelenin en iyisini yap’ öğretisi bulunuyor. Bu otomobilin babamla örtüşen en önemli noktası da taşıdığı bu felsefedir” dedi.

Parçaları Dünyanın Dört Bir Yanından Toplandı

Projenin teknik sürecini anlatan Manço, “Bu araç sınırlı sayıda üretilmiş eski bir model olduğu için yedek parça üretimi yıllar önce durdu. Bu nedenle bazı parçaları ikinci el olarak temin etmek zorunda kaldık. Dünyanın dört bir yanından parça topladık, bulamadıklarımızı ise yeniden ürettirdik. Dünyaya ihracat yapan bazı fabrikalar, bizim için üretim bantlarını durdurarak bu otomobile özel parçalar hazırladı. Bu, benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Yola çıktığımda hayalimdekine görünüş olarak benzeyen bir otomobil ortaya çıkacağını düşünüyordum. Ancak sonuç, ilk bakışta fabrikadaki mühendislerin bile farkı ayırt etmekte zorlanabileceği kadar sıra dışı bir çalışmaya dönüştü. Otomobilim aslında bir aile aracıydı; görünüşü ve mekanik özellikleriyle dünyanın en ikonik otomobillerinden birine dönüştü” diye konuştu.

Otomobil, motorun sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde 750-800 beygir güç üretmesi hedeflenerek tasarlandı. Aracın teknik sınırlar zorlandığında anlık olarak 1.200 beygirin üzerinde güç üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Manço, performans çalışmalarının yeni aşamalarını ilerleyen dönemde videolar aracılığıyla paylaşacağını ifade etti.

Küllerinden Yeniden Doğuşun Simgesi

Projenin kendisi için taşıdığı anlamı anlatan Manço, “Ben bu projeyi ANKA kuşuna benzetiyorum. Benim için bu çalışma; küllerinden yeniden doğmayı, umudu hiçbir zaman kaybetmemeyi ve karşılaşılan bütün engellere rağmen çözüm bularak yola devam etmeyi temsil ediyor. Kısacası insanın kendi içsel gücüne inanmasını anlatıyor. Bu süreçte beni izleyen birçok kişi umutlanarak kendi hayallerinin peşinden gitmeye başladı. İnsanların benimle buluşmak için etkinliklere gelmesi, imza istemesi ve bu hikâyeyi sahiplenmesi benim için çok değerli. Zaman zaman kendime, ‘Ben mi bu otomobili yaptım, yoksa bu otomobil mi beni ben yaptı?’ diye soruyorum. Ben yalnızca bir otomobil yaptığımı değil, yıllar boyunca anılarda ve hafızalarda yaşayacak bir eser ortaya koyduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Doğukan Manço’nun altı yıllık emeğinin sonucunda ortaya çıkan özel otomobil, 18-21 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM’de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Otomobil tutkunlarını aynı çatı altında buluşturan sergi, teknik detaylarının yanı sıra azim, dayanışma ve hayallerin peşinden gitme hikâyesiyle de ziyaretçilerine ilham verecek.

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