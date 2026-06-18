Baba-oğul aynı okuldan mezun oldu

Antalya Belek Üniversitesi Sosyal Hizmetler Programı’nda birlikte eğitim gören baba ve oğul, azimleri ve örnek arkadaşlıklarıyla eğitim hayatları boyunca kampüsün gözde isimleri arasında yer aldı. Sıraları birlikte paylaşan iki isim, mezuniyet komitesi tarafından sahneye davet edilerek diplomalarını yan yana aldı.

Aynı sıradan, mezuniyete uzanan başarı öyküsü

Diplomalarını almalarının ardından büyük bir mutluluk yaşayan baba Aydın Atalan ve oğlu Mustafa Tuna Atalan, diğer mezun arkadaşlarıyla birlikte keplerini coşkuyla havaya fırlattı. Kırk beş yaşında üniversite bitirerek gençlere örnek olan Aydın Atalan, eğitim almanın ve kendini geliştirmenin hiçbir zaman yaşı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Hem başarılı bir öğrenci hem de yetenekli bir sporcu

Babasının en büyük destekçisi ve sıra arkadaşı olan Mustafa Tuna Atalan ise sadece akademik başarısıyla değil, sportif yönüyle de ön plana çıkıyor. Okulda aktif olarak voleybol oynayan genç yetenek, parkelerdeki başarılı performansıyla ve yüksek oyun disipliniyle de hocalarından tam not alıyor. Mezuniyet alanında tebrikleri kabul eden baba ve oğul, eğitim hayatlarının bu unutulmaz anını aileleri ve okul arkadaşlarıyla kutladı.