Mesleki Eğitimde İstihdam Odaklı İş Birliği Protokolü” İmzalandı

İmza töreni öncesi konuşma yapan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “Antidemokratik müdahalelerin etkilerinin ortadan kaldırılması, üretim altyapımızın güçlendirilmesi ve çocuklarımızın mesleki anlamda becerilerinin artırılması parametrelerinden hareketle mesleki ve teknik eğitimi geliştirecek adımları atmaya devam ediyoruz. Bizim için en hayati konulardan biri, mesleki ve teknik eğitim. Bütün bunların ışığında bu yıl mayıs ayında ‘Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik’ mottosuyla mesleki ve teknik eğitim çalışmalarımızı kamuoyuyla paylaştık.” dedi ve program sonrasında, öğretmenler odasında eğitimcilerle istişarelerde bulundu.

Türkiye genelinde çok sayıda ilimizdeki meslek lisesi mezunumuzun MÜSİAD üyesi işletmelerde istihdam edilmesini hedefleyen bu protokol; eğitim ile iş dünyası arasındaki bağın kurumsal bir zeminde güçlenmesi ve farklı çalışmaları evlatlarımızla buluşturma bakımından çok önemli bir adımdır.

Protokolün memleketimizin yarınları olan evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyor; başta MÜSİAD yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.