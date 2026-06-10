İnsanın sürekli performans göstermek zorunda hissetmesi yük oluşturuyor

Yazar Nevbahar Atabay’ın yeni kitabı Deli Orman Metinleri, modern insanın anlam arayışı, tükenmişlik duygusu ve sürekli performans üretme baskısını edebiyatın diliyle sorguluyor.

Günümüz insanı her zamankinden daha hızlı yaşıyor. Daha başarılı olmak, daha üretken görünmek, daha fazla kazanmak, daha çok deneyim yaşamak ve sürekli kendini geliştirmek zorundaymış gibi hissediyor. Ancak bu bitmeyen performans baskısı, bireyin kendi iç sesiyle bağını zayıflatırken yaşamın anlamına dair önemli soruları da beraberinde getiriyor.

Yazar Nevbahar Atabay’ın, OPM Yayınevi ve Verlag auf dem Ruffel ortak yayınıyla Türkçe-Almanca olarak yayımlanan yeni kitabı Deli Orman Metinleri, modern insanın bu görünmez yükünü şiirsel ve felsefi bir dille ele alıyor. Deneme, şiir ve düzyazıyı bir araya getiren eser; okuru yalnızca edebi bir yolculuğa değil, aynı zamanda kendi iç dünyasına doğru derin bir keşfe davet ediyor.

“Sürekli bir şey olmak zorunda hissetmek insanı kendisinden uzaklaştırıyor”

Başarı, verimlilik ve sürekli hareket halinde olmanın neredeyse bir zorunluluk gibi sunulduğunu belirten Nevbahar Atabay, modern insanın çoğu zaman yaşamak yerine yaşamın anlamını üretmeye çalıştığını ifade ediyor: “İnsan hayatının anlamını kaybedince ölür mü, ölmek mi ister? Neden her şeyi anlama bağlar? Anlam yoksa, o da yok… O nedenle devamlı anlam yaratmaya çalışır durur. Anlamların biri bitmeden diğeri bulunur.”

Atabay’a göre günümüzde bireyler yalnızca iş hayatında değil, ilişkilerde, sosyal yaşamda ve hatta kişisel gelişim süreçlerinde bile sürekli bir performans sergilemek zorunda hissediyor. Bu durum ise kişinin kendi gerçek deneyiminden uzaklaşmasına neden olabiliyor.

“Hayatı yaşamadan hayatın anlamını bulmaya çalışırsak, kendi koyduğumuz anlamın peşine düşer, kendi koyduğumuz anlamı yaşarız. Böylece yaşadığımız şey hayat değil, kendi uydurduğumuz anlamı olur.” diyen Atabay, modern insanın en temel çıkmazlarından birinin tam da bu noktada başladığını vurguluyor.

Tükenmişliğin ardında yalnızca yorgunluk değil, anlam krizi de var

Deli Orman Metinleri’nde yer alan metinler, günümüz insanının yalnızlık, yabancılaşma, tükenmişlik ve aidiyet arayışı gibi konularına da ışık tutuyor.

Kitapta yer alan; “Ölümde yaşıyorum, onlarca alev halkasından geçip. Ellerim ayaklarım alev. Bir panayır yeri gibi bu mahşer. Bu evren, bu gezegen ve hayat…” satırları, modern yaşamın hızına ve bireyin iç dünyasında yaşadığı görünmez mücadelelere dikkat çekiyor.

Atabay, performans kültürünün bireyi kendi duygularından uzaklaştırdığını belirterek şunları söylüyor: “İnsan bazen başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışırken kendi sesini duyamaz hale geliyor. Oysa yaşamın anlamı dışarıda bulunacak bir hedef değil, yaşarken keşfedilen bir deneyimdir.”

“Bir gün dönüp baktığımızda gerçekten yaşadık mı diye sorabiliriz”

Kitabın merkezindeki temel sorulardan biri de modern insanın hayatla kurduğu ilişkinin niteliği. Atabay, sürekli hedeflere odaklanan yaşam biçiminin bireyi kendi deneyiminden koparabildiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulunuyor: “Ve bir gün şunu diyebiliriz: Ömrüm geçti, ben ne yaşadım? Geriye bir yaşamamışlık kalır.”

Deli Orman Metinleri, okura hazır cevaplar vermek yerine sorular sorduran, düşünmeye ve hissetmeye alan açan bir eser olarak öne çıkıyor. Kitap; performans baskısı altında yorulan, yaşamın anlamını yeniden sorgulayan ve kendi iç sesini duymaya ihtiyaç duyan okurlar için dikkat çekici bir okuma deneyimi sunuyor.