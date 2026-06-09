Altun Atlı Spor Kulübü Engel Atlama Yarışmalarında Engeller Aşıldı

Altun Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen engel atlama yarışmaları oldukça çekişmeli geçti. Engeller yükseldikçe heyecan da zirveye çıktı. Yarışmalar kapsamında düzenlenen EQUIST Open etkinliğinin at dünyasını buluşturduğu ortama, At ve Binicilik Dergisi TRUVA tarafından düzenlenen At Güzellik Yarışması da ayrı bir renk kattı.

Altun Atlı Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde 6–7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Engel Atlama Yarışmaları, Türkiye Binicilik Federasyonu faaliyet takvimi çerçevesinde iki gün boyunca yoğun katılım ve yüksek rekabetle tamamlandı. Yarışmalarla birlikte düzenlenen EQUIST Open etkinliği ve At Güzellik Yarışması da katılımcıların olduğu kadar ziyaretçilerin de büyük ilgisini çekti.

40 cm’den 130 cm’ye uzanan parkurlarda düzenlenen müsabakalarda sporcular; hız, teknik yeterlilik ve at-binici uyumunu ön plana çıkaran performanslar sergiledi. Minik ve genç binicilerden, üst düzey sporculara kadar geniş bir katılımın olduğu organizasyon, her seviyede çekişmeli yarışmalara sahne oldu.

Yenilenmiş modern altyapısı ve gelişmiş antrenman alanlarıyla iki gün boyunca binicilik sporunun merkezi haline gelen Altun Atlı Spor Tesisleri; Sencer Horasan, Ahmet Berk Başeğmez, Çağrı Başel, Benhür Çavdarlı ve Atahan Deliormanlı gibi sporcuların da katıldığı yarışmaların centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde tamamlanmasına ortam sundu.

Yarışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Altun Atlı Spor Kulübü Başkanı İlker Sergen Altun, “Kulübümüzün düzenlediği bu ilk engel atlama yarışmasına büyük bir heyecanla hazırlandık” diyerek şunları söyledi:

“İki gün süren yarışmalarda Altun Atlı Spor Kulübü binicilerinin yanı sıra, Dila Atlı Spor Kulübü, Sipahi Ocağı Atlı Spor Kulübü, Kocaeli Atlı Spor Kulübü, Ballıca Atlı Spor Kulübü, Akademi Binicilik ve Magical Club Spor Kulübü sporcuları katılım sağladı. Destekleri için bu seçkin kulüplerimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kulüp sporcuları ve ferdi olarak yarışan sporcu arkadaşlarım, bir nevi açılış turnuvası gibi kurguladığımız ve içinde EQUIST Open etkinliği ile Truva At Güzellik Yarışmasını da gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada yer alarak, bana büyük bir moral verdiler. Tabi en büyük teşekkürümü, başta DKD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Başkaya olmak üzere yarışmamızın sponsorlarına sunmak istiyorum. Bu sayede gelecekte daha da güçlü yarışmalar organize edeceğimize olan inancımız artıyor. Artık, Altun Atlı Spor Kulübü, yalnızca modern tesisleriyle değil, yetiştirdiği sporcuları ile de adından söz ettirmeyi başaracaktır.”

Truva At Güzellik Yarışması’nda At Refahı Öne Çıktı

Her seferinde büyük ilgi gören ve artık geleneksel hale gelen Truva At Güzellik Yarışması, bu yıl 6. kez gerçekleştirildi. Yarışma, İlginay Göbüt Göksel’in sunumuyla yapılırken, jüri üyeleri İrlanda’dan Marc O’Connor, Hollanda’dan Jil Neurink ile Türkiye’den Benhür Çavdarlı’dan oluşturuldu.

Yarışma, at refahı ve bakım kültürüne dikkat çekerek atçılığın yalnızca sportif başarıya değil, aynı zamanda yaşam kalitesine dayalı bir disipline işaret ettiğini ortaya koydu.

“En asil”, “en güçlü”, “en karizmatik”, “en anlayışlı”, “en sempatik”, “en yakışıklı”, “en sevgi dolu” ,“en güzel renkli at” gibi kategorilerde yapılan değerlendirmeler, atların yalnızca fiziksel özellikleriyle değil; karakter, duruş ve bakım çalışması ile de ele alındığı özel bir seçkiye sahne oldu.

Derece alanlar arasında en çok öne çıkan, Erva Nur Tulban’ın Banff adlı atı oldu. Banff, jüri değerlendirmesinde sergilediği duruş, uyum ve karakter özellikleriyle tam not aldı.

EQUIST Open Stantlarına Yoğun İlgi

EKO Fuarcılık tarafından düzenlenen EQUIST Open kapsamında iki gün boyunca sporun, doğanın ve atçılık kültürünün buluştuğu etkinlik alanında ziyaretçiler, sektörün bazı marka ve firmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

At bakımı, yem, ekipman, zemin sistemleri ve binicilik tekstili gibi bir yelpazede kurulan stantlar, etkinliğin önemli buluşma noktalarından biri oldu.

Ziyaretçiler; sektörün yenilikçi ürünlerini inceleme, uzmanlarla birebir görüşme ve markaların etkinliğe özel kampanyalarından yararlanma imkânı elde etti.

Etkinlikte yer alan markalar arasında Avrupa’nın en büyük prosol üreticisi SORTAS Equine Fibres, atlar için özel zemin çözümlerini tanıtırken; MAX Scala At Yemleri performans ve kondisyonu destekleyen ürünlerini sundu. Saral İlaç yerli üretim gıda takviyeleriyle dikkat çekerken; EMS Tekstil binicilere yönelik ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Cavallo Doro yüzde 100 doğal at kurabiyeleriyle sağlıklı ödül alternatiflerini tanıttı, Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri Derneği tarafından kurulan stantta ise atlara yönelik ürün ve takviyeler etkinliğe özel avantajlarla sunuldu.

Yaptığı açıklamada; “Avrupa at ve binicilik sektörü bileşenlerini bir araya getiren Equitana ve Beta International Fuarlarının Türkiye temsilcisi olarak hizmet veriyoruz” diyen EKO Fuarcılık Fuarlar Müdürü Namık Sarıgöl ise “Türkiye’nin at dünyası tarafından oldukça iyi tanınan tek markası EQUIST Fuarı’dır” diyerek şunları söyledi: “Bölgemizin en büyük ve tek Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST Istanbul Horse Show’u 6 kez düzenledik. Bu gibi fuarlar tüm dünyada düzenlenen ülkelerin atçılık otoritelerinin güçlü desteği ve yoğun ilgisi ile büyüyüp gelişebilir. Biz de kullanılan ekipman ve malzemeleri nerede ise tamamen ithalata dayalı sektörümüzde yerliliği teşvik etmek için iki yılda bir de olsa fuarımızı sürdürmeye kararlıyız. Ancak diğer yıllar da EQUIST Open etkinliği ile tanıtımlarımızı ve katılımcılarımızın görünürlüğünü artırmayı sürdüreceğiz. Etkinliğimize destek veren başta Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ve tedarikçi firmaları olmak üzere etkinliğe Hollanda’dan katılan prosol üreticisi Sortas Firmasına da teşekkür ediyorum” dedi.

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