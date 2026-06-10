Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri sahiplerini buldu

Dünya Çevre Bilinci Derneği’nin düzenlediği “2. Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri” töreni, Küçükçekmece’de gerçekleşti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi yerel yönetimler alanında hayata geçirdiği çalışmalar dolayısıyla Halka Hizmet Onur ve Emek Ödülü’ne layık görüldü.

Dünya Çevre Bilinci Derneği’nin düzenlediği “2. Yüzyıl Cumhuriyet Ödülleri” töreni, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Cumhuriyet değerlerine, çevre bilincine, eğitime ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan isimlerin ödüllendirildiği programda, sanat, kültür, bilim ve sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yürüten çok sayıda isim bir araya geldi.

Törene yazar Ayşe Kulin, oyuncular Halil Ergün, Engin Şenkan, Betül Arım, yönetmen Ümit Efekan, Yapımcı Abdurrahman Keskiner, Şair -Yazar Ahmet Selçuk İlkan, Nasuh Mahruki, Önceki Dönem Çatalca Belediye Başkanı Fırat Aykut, , Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, Gazeteci Şaban Mergül, Ekin Akkaş,Dr Kubilay Orhan ve çok sayıda davetli katıldı. Dernek Başkanı Nesrin Akkoç katılımcı konuklara teşekkür etti. Basının görevlerini Yapması engellenemez ve M.Kemal Atatürk’ün ‘’Yurtta Sulh Cihanda Sulh ‘’sözlerinin altını çizerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk çatısında buluşmalıyız dedi. Ödülleri Dünya da ki tüm Masum çocuklar ve Kadınlar adına verdiğini belirtti.