AYİDER, Başkan Hakan Şişik ile yola devam dedi

İnşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 5 Haziran Cuma günü İstanbul Büyük Kulüp’te Seçimli Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirdi. 245 üyenin katılımıyla düzenlenen kurul sonucunda, mevcut Başkan Hakan Şişik, ikinci döneminde de başkanlık görevine seçildi.

AYİDER Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 245 üyenin katılımıyla 5 Haziran Cuma günü İstanbul Büyük Kulüp’te gerçekleştirildi. Yapılan kurul sonucunda oy çokluğuyla mevcut Başkan Hakan Şişik, yeniden başkan seçildi. Gerçekleşen seçim sonucunda yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlenirken, sektörün gelişimi, sürdürülebilir büyümesi ve ortak hedefler doğrultusunda yeni dönemin yol haritası da şekillendi.

AYİDER Başkanı Hakan Şişik konuşmasında, “Kurulduğumuz günden bu yana sadece sektörün sorunlarını dile getirmedik aynı zamanda bunlara çözüm önerileri sunmamızın yanında sektörümüzü bir adım ileriye taşımak üzere çalışmalar yürütüyoruz. Artık sadece bina yapmak yeterli değildir. Çevreye duyarlı, enerji tasarruflu ve sürdürülebilir yapılar üretmek zorundayız. Daha az enerji tüketen, daha az karbon salımı yapan, daha fazla yeşil alan barındıran ve insan odaklı tasarlanan şehirler yapmalıyız. Bu yüzden de yeşil binalar ana gündem maddemiz oldu. Sadece bir inşaat derneğinin olmanın ötesinde STK misyonumuzla sosyal sorumluluk projelerimizle de hem engelli hem vatandaşlarımızın hem de geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmaya çabalıyoruz” dedi.

“Önce insan, sonra yapı”

AYİDER Eski Başkan Vekili ve yeni dönem Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Aydoğan da Hakan Şişik’ten sonra kürsüye çıkarak “İnşaat sektörü, bir ülkenin kalkınmasının en önemli göstergelerinden biridir. Yapılan her bina, her köprü, her yol ve her altyapı yatırımı sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, gelecek nesillere bırakılan bir miras niteliği taşır. Bu nedenle inşaat, yalnızca yapı üretmek değil; güven, kalite, sürdürülebilirlik ve insan hayatına değer katmak demektir. Her çalışan, yaptığı işin insan hayatını doğrudan etkilediğinin bilinciyle hareket etmelidir. Bizler sadece binalar inşa etmiyoruz; insanların hayallerini, ailelerin geleceğini ve toplumun yarınlarını inşa ediyoruz. Önce insan, sonra yapı; önce güvenlik, sonra hız; önce kalite, sonra maliyet” açıklamalarında bulundu.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HAKAN ŞİŞİK (BAŞKAN)

İRFAN AYDOĞAN

AHMET ERKURTOĞLU

EMRULLAH TELLİOĞLU

YİĞİT TAVUKÇUOĞLU

FEHMİ ÖZTÜRK

OĞUZ FEYZULLAH TOPRAK

MUSTAFA GÖKHAN EKŞİOĞLU

TUNCAY UZUNAL

ESRA YILDIRIM

MEVLÜT ŞİRVANLI

DURSUN ALİ YILDIZ

MUSTAFA CEVAT ARZIK

MUHAMMET ZİYA DENİZOĞLU

SUAT KAYHAN

YUSUF MUTLU YILDIZ

DENETİM KURULU ÜYELERİ

İLYAS LEVENT MATARACI

MUSTAFA CAN NALBANTOĞLU

HAKAN KÖSEOĞLU

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