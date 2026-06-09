Kadıköylü yazardan, “Sait Faik–Deniz Öyküleri” kitabı!

Sait Faik tutkunu Kadıköylü yazar Adil İzci, Sait Faik Abasıyanık’ın eserlerinden derlediği deniz ve ada temalı öyküleri “Sait Faik-Deniz Öyküleri” başlığı altında topladı. Zuhal Arda’nın renkli resimleriyle, “Ve Yayınevi” tarafından basıma hazırlanan kitap 144 sayfa olup, 27 öyküden oluşuyor.

Yazınsal belleği tazelemek amacıyla hazırlanan eserin, “Sait Faik: O büyük klasik yazarımız!” başlıklı bölümünde özetle, “Sözün kısası, yazar günlük hayatını zaman olur, bu dünya üzerine de kurar. Öyle bir dünyadır ki burası, biz okurlarına asıl koruganı gibi gelir. Biz de o dünyada bir yere tutunmaya can atar, yeniden yeniden tutunuruz da. Bu tematik derlemenin, Deniz Öyküleri’nin amacı da öncelikle bu: Söz konusu bağlamdaki öykülerle okurlara, yeni okurlara topluca bir alan sunmak, okuma süresince olsun o alanda devinmek, daha ötesi yitmek olanağı sağlamak… ‘Sait Faik Mavisi’ni, okurların gözleri önüne sermek…” ifadeleri yer alıyor.

Kitap açıklaması ise şöyle:

“’İnsansız hiçbir şeyin güzelliği yok. Her şey onun sayesinde, onunla güzel.’ Modern öykücülüğümüzün kurucularından Sait Faik’in öykülerinde deniz tıpkı yaşamın kendisi gibi sahicidir; ada ve deniz insanları, rüzgârlar, kayıklar, balıklar ve deniz kuşları etkileyici atmosferi ile adeta insanın en yalın hâllerine dokunur. Özgürlüğü ada yaşamında bulan Sait Faik, yaşamın ve insanın kendine özgü çalkantılı hâllerini, denizin ve doğanın görkemli güzelliği eşliğinde yalın, çarpıcı, büyük anlatılara dönüştürür. Deniz kokusu ile insan sıcaklığının birbirine karıştığı bu öykülerde hepimiz kendimizden bir şeyler buluruz; kendi denizlerimize açılır, saklı adalarımızı keşfederiz. Kendi hikâyemizin kahramanı olduğumuzu hatırlar, yaşamın güzelliğinin farkına varırız. Adil İzci’nin Sait Faik külliyatından özenle seçtiği öykülerden oluşan Deniz Öyküleri, ‘her şeyin insanlarla güzel olduğu’ bambaşka bir dünyayı anlatıyor. Öykülere ressam Zuhal Arda’nın renkli resimleri eşlik ediyor.”