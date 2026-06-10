2026 Dünya Kupası yayıncılık açısından farklı mı olacak?

Futbol dünyasının gözü kulağı Kuzey Amerika’nın (ABD, Kanada, Meksika) ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’na çevrilmiş durumda. Tarihte ilk kez 48 takımın katılacağı ve toplam 104 maçın oynanacağı bu devasa turnuva, format değişikliği ve stadyum hazırlıklarıyla futbol gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ancak tribünlerdeki coşkunun aksine, işin mutfağında, özellikle medya hakları cephesinde işler FIFA’nın umduğu kadar pürüzsüz ilerlemiyor.

Karmakarışık Bir Yayın Pazarlığı

FIFA’nın 2026 Dünya Kupası için yürüttüğü küresel medya hakları süreci, ayavaş ilerliyor, fazlasıyla dağınık ve oyundaki büyük oyuncular, “patronların” istediği gibi hareket etmiyor. Bu kargaşanın temelinde ise “zamanlama” yatıyor. Kuzey Amerika’da maçların başlama düdüğü çaldığında, dünyanın büyük bir bölümü ya derin bir uykuda ya da uyku semesinde olacak. Bu büyük dezavantaj, FIFA’nın bazı kilit pazarlardan beklediği astronomik yayın gelirlerinin düşmesine neden olacaktır.

Dev Pazarlarda Fiyatlar Çakıldı

Örneğin dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da geçtiğimiz hafta nihayet bir yayın anlaşmasına varıldı. Ancak FIFA, başlangıçta talep ettiği 100 milyon dolarlık fiyatta büyük bir indirime giderek 60 milyon dolara razı olmak zorunda kaldı. Hatta nihai kârın çok daha düşük olabileceği konuşuluyor. Zira 2022’de, saat dilimi olarak Hindistan’a çok daha yakın olan Katar’daki turnuva için 60 milyon dolar ödeyen yayıncı bile turnuvadan zararla ayrılmıştı.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti’nde de tablo farksız. Associated Press’in haberine göre Çin, FIFA ile geçtiğimiz ay son aşamaya gelen bir anlaşma sağladı. Ancak FIFA’nın bu pazar için başlangıçta umduğu söylenen 300 milyon dolarlık değer, ABD ile Çin arasındaki devasa saat farkının da etkisiyle yine 60 milyon dolar seviyesine kadar geriledi.

Sadece saat farkı değil, korsan yayınlar da büyük bir problem. Malezya’da yirmi yılı aşkın süredir Dünya Kupası’nı yayınlayan operatör, “artan korsan yayıncılığın” hakların değerini adeta sıfırladığını belirterek bu yılki turnuvada meşaleyi devlet televizyonuna devrediyor.

Yine de FIFA’nın yüzünü güldüren bir tablo var. Her ne kadar Asya pazarında beklentiler düşse de, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılan kazançlı anlaşmalar ile maç sayısının 64’ten 104’e çıkmasının yarattığı ekstra içerik sayesinde, tarihin en yüksek yayın gelirine ulaşılması bekleniyor.

Peki Türkiye’de ne olacak?

2026 FIFA Dünya Kupası’nın Türkiye’deki resmi yayıncısı, geleneksel adresi olan TRT olmuştur. Turnuvadaki toplam 104 maçın tamamı şifresiz olarak TRT 1, TRT Spor ve dijital platform tabii üzerinden canlı yayınlanacak. 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine dönecek olan Türkiye’nin gruptaki ilk maçı 14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynanacak ve sabaha karşı saat 07:00’de TRT ekranlarında olacak.

Bizi Amerikan tarzı bir futbol yayını mı bekliyor?

Haklar bir şekilde satılsa da, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverleri ABD’deki maçları izlerken görsel bir sürpriz bekliyor. Maçları izlerken televizyon görüntüsünün Avrupa’daki maçlardan tamamen farklı olduğunu düşünürseniz (tıpkı 1994 Dünya Kupası’nda veya güncel MLS yayınlarında olduğu gibi), bunun bir yanılsama olmadığını bilin. Bu farklılık; eski yayın teknolojilerinin, Amerikalıların görsel izleme alışkanlıklarının ve kıtadaki stadyum mimarisinin kaçınılmaz bir sonucu. Şu anda hazırlık maçlarında insanların garipsediği görüntülerdeki farklılıkların temel nedenleri ise şunlar:

Renk Düzenlemesi (Color Grading): ABD’li yayıncılar, yayınlarda maksimum kontrastı ve aşırı doygunluğu tercih ediyor. Avrupa televizyonculuğu doğal ve gerçeğe en yakın renkleri hedeflerken; ABD’den gelen yayınlarda çimler adeta göz alan bir neon yeşili gibi parlıyor, futbolcuların formaları ise yapay bir parlaklığa sahip olur.

Stadyum Mimarisi: 2026 Dünya Kupası’ndaki maçların büyük bir kısmı devasa Amerikan Futbolu (NFL) stadyumlarında oynanacak. Bu arenalardaki kamera konumları, alıştığımız standart Avrupa futbol stadyumlarına kıyasla çok daha yüksekte ve dik bir açıda yer alıyor. Kameranın bu tepeden ve dik bakışı, sahayı optik olarak sıkıştırıyor ve oyunun ekranlara yansıyan derinlik algısını kökten değiştiriyor.