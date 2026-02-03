ÜNİVERSİTELİDEN LİSELİYE KARİYER TÜYOLARI, MENTÖRLÜK PROJESİ

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, lise öğrencilerinin üniversiteye geçiş sürecinde bilinçli ve sağlıklı kararlar alabilmelerine katkı sunmak amacıyla “Üniversiteliden Liseliye Kariyer Tüyoları” adlı mentörlük projesini hayata geçiriyor.

“Bir Doğru Yok, Herkesin Doğrusu Başkadır” mottosuyla yürütülen proje, üniversite öğrencilerinin kendi deneyimlerini lise öğrencileriyle paylaşarak rehberlik etmelerini hedefliyor.

Proje kapsamında, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun farklı programlarında öğrenim gören üniversite öğrencileri mentör olarak görev alırken; Anadolu Yakası’nda bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören, üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri mentörlük desteğinden faydalanıyor.

Akran Mentörlüğü ile Gerçek ve Samimi Rehberlik

Akran mentörlüğü modeliyle yürütülen proje, gençlerin gençlere destek olduğu, deneyime dayalı ve samimi bir rehberlik süreci sunuyor. Üniversite öğrencileri, kendi üniversiteye geçiş süreçlerini, yaşadıkları zorlukları ve edindikleri kazanımları lise öğrencileriyle paylaşarak yol gösterici oluyor.

Online Görüşmelerle 5 Ay Sürecek Destek

Mentörlük süreci boyunca mentör ve lise öğrencileri belirlenerek online bir görüşme takvimi oluşturuluyor. Görüşmeler Zoom platformu üzerinden düzenli olarak gerçekleştiriliyor ve süreç, ilgili okulların rehber öğretmenleri ile Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından yakından takip ediliyor.

Görüşmelerde Ele Alınan Konular

· Her bireyin kariyer yolunun farklı olabileceği gerçeği,

· Üniversiteye geçiş süreci ve sınav stresiyle baş etme yöntemleri,

· Ders çalışma alışkanlıkları, motivasyon ve zaman yönetimi,

· Kariyer hedefleri ve üniversite deneyimleri

· gibi başlıklar ele alınmaktadır.

Hedeflenen Kazanımlar

Proje ile lise öğrencilerinin sınav kaygılarının azaltılması, motivasyon ve özgüvenlerinin artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda öğrencilerin, kendi ilgi ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak bilinçli kariyer kararları almalarına katkı sunulması amaçlanıyor.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu, “Üniversiteliden Liseliye Kariyer Tüyoları” projesiyle gençlerin eğitim yolculuğunda yalnız olmadıklarını hissettirmeyi ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine destek olmayı sürdürüyor.