DESAM (Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırma Merkezi) YK Başkanı Gürkan Avcı, merkezlerinde düzenledikleri iftar programında yaptığı konuşmada; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, YÖK Başkanı Erol Özvar’a ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu üyelerine seslenerek, sert çıktı;

Şovmenliği Bırakın! Temizliğe Tarih Kitaplarından Başlayın!

Bu akşam, iftar sofrasında bir araya geldiğimiz bu mübarek mecliste, yüreğimizi yakan bir gerçeği bir kez daha yüksek sesle haykırmak zorundayız: Eğitim sistemimiz çökmüştür. Ve bu çöküş, tesadüfi değil; sistematik, bilinçli ve yüz yıllık bir yalanın eseri olarak derinleşmektedir.

Yeter artık! Eğitim sistemini, “reform – devrim – yenilik- güncelleme” diye pazarladığınız vizyonsuz, plansız müdahalelerle adeta bir mezarlığa çevirdiniz. Yıllardır süren devrim tiyatrolarınız, sözde yenilikleriniz, icatlarınızla eğitimi içinden çıkılmaz bir enkaza, yamalı bohçaya, boya küpüne dönüştürdünüz.

Zaten Türkiye’nin bir sömürge artığına, muz cumhuriyetine yakışır ezberci, kalitesiz, kof, çağdışı ve katı ideolojik bir eğitim sistemi vardı. Onu atıldığı çukurdan çıkarmak dururken, siz daha derin bir çukur kazdınız. Eğitim artık sadece başarısız değil; zehirli hale geldi. Çocuklarımızın beyinleri değil, ruhları, şuuru, kimliği zehirleniyor her gün! Bırakın şu şovmenliği! Bırakın hamaset nutuklarını, milleti kandırma numaralarını, demagoji sahnelerini!

Ey Yusuf Tekin, Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyeleri!

Eğer bir nebze olsun vatan borcu ödemek, tarihin vicdanı önünde hesap vermek istemiyorsanız, şu tarih kitaplarından başlayın işe ve adım adım ilerleyin. Okullarımızdaki, üniversitelerimizdeki tarih kitaplarının tümündeki yüz yıllık yalan imparatorluğundan çocuklarımızı kurtarın!

Bu aziz milletin, bu kasten fakir, kasten cahil bırakılmış necip milletimizin çocukları geçmişini bilmiyor!

Kim olduğunu, ceddini, mensubu olduğu damarı, bakiyesi olduğu medeniyeti tanımıyor! Kahraman şühedanın emaneti yiğit evlatları, yıllardır resmi tarih kitaplarının karanlık zindanında esir tutuluyor:

Yenilgi “zafer” diye ezberletiliyor, halbuki hezimetin ta kendisi! İhanetler, kumpaslar, yalanlar, katliamlar sus pus geçiştiriliyor. Hakikatler ideolojik boyayla örtülüyor, sansürleniyor. Karanlık ittifaklardan siyasi komplolara, cinayetlere kadar bütün gerçekler, belgelerle, tanıklarla, sansürsüz arşivlerle ortaya döktüğü halde, hâlâ yalanlara devam ediliyor. Türkiye’nin eğitim sistemi normal bir eğitim sistemi değil, propaganda fabrikası! Okullarımızda okutulan tarih dersi değil, beyin yıkama merkezi! Batının uydurduğu, yerli işbirlikçiler eliyle resmî ideolojinin kalıplarına sıkıştırılmış, hakikatten uzaklaştırılmış bir tarih ile şaşkın ve cahil bir nesil yetiştiriyorsunuz.

Bu kafaya yeniden büyük bir millet inşası olur mu aksine siz milletin hafızasını katletme operasyonunu sürdürüyorsunuz! Çocuklarımızı dış ve iç hainlerce putlaştırılmış tarihi arketiplere taptırıyor, gerçeği saklıyor, hakikati tanımasına izin vermiyorsunuz. Çocuklarımız “eski çağlardan, Selçukluya, Osmanlıya ve Cumhuriyetin ilk yıllarından yakın tarihimize kadar” tarih diye öğretilen sahte masallara inanıyor, arkasındaki kan ve gözyaşını göremiyor. Çocuklarımız kendi medeniyetinin öz mirasını değil, ithal ideolojinin kalıplarını taşıyor sırtında!

Ey Yusuf Tekin, Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyeleri!

Bu aziz millet artık bıktı, usandı, isyan ediyor! Derhal ve esaslı bir reform şart:

Ezberci zihniyeti kökünden söküp atın! İdeolojik kalıpları kırın, zincirleri parçalayın! Tarih kitaplarını “sansürsüz tarih” üzerine yeniden yazın! Yalan değil, saf gerçeği öğretin! Çocuklarımız devletinin, milletinin, tarihinin ve dünyanın gerçek yüzünü öğrensin! Çocuklarımız tarihi şahsiyetleri insan olarak tanısın, put olarak değil! Çocuklarımız geçmişteki karanlık sayfaları okusun, gerçek millî hafızaya kavuşsun! Çocuklarımız kendi ceddinin, kendi medeniyetinin gururunu ve hatalarını yüreğinde hissetsin! Ya bu milletin evlatlarını resmi yalanlardan, ideolojik zehirden kurtaracaksınız” dedi…

