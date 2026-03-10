BİR ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ

Bir öğretmen öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Bir değil iki değil üç değil beş değil bu kaçıncı…

Üzüldük, kınadık, yas tuttuk…

Öğretmenler kadar sahipsiz olan baş bir meslek gurubunun olduğunu düşünmüyorum, varsa da ben bilmiyorum.

Herkes öğretmene vuruyor.

Öğretmeni suçluyor.

Resmen şamar oğlanı…

“İyi bir öğretmen bulmak zordur, ama unutmak imkânsızdır”.

“İlhamınız yolumu aydınlatıyor, bugünüme ve yarınıma dokundunuz”.

“Sabrınız ve ışığınızla güçlendim; sizden öğrendiğim her şey için minnettarım”.

“Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır.”

Mustafa Kemal Atatürk: “Öğretmenler; yeni nesli cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır”.

Hz. Ali: “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”

Victor Hugo: “Bir okul açan, bir hapishane kapatır.”

Socrates: “Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez”

Bu kadar değer atfedilen bir meslek maalesef yeterli değeri görmüyor.

Övgüler sözden ileri gitmiyor.

Öğretmenin yaptığı tatil bile sorun haline geliyor.

Adı üzerinde öğretmen…

Bir ülkenin temeli…

Bakın diğer ülkelere, onurlandırılmış, özlük hakları ile özel kılınmış, verilen değer ile kutsanmış…

Sözde de özde de değer atfedilmiş.

Bizde ise; gün be gün değeri düşürülen bir öğretmen gerçeği ile karşı karşıyayız.

Ve bu değer görmeme, itibarsızlaştırma, bir lise öğrencisinin öğretmenini bıçaklayarak öldürmesi ile sonuçlanıyor.

Okullar güvenli değil, öğretmenler güvende değil…

Her türlü istismara, saldırıya açık…

Değer; kanunla, yasayla, özlük hakların iyileştirilmesi ile olur.

Hamasetle olmaz!

Okulda yaşanan en küçük bir sıkıntı da öğretmenler hemen şikâyet ediliyor.

İnceleme, soruşturma…

Ceza…

Öyle ki; “çocuğumun psikolojisi bozuldu” diyerek, öğretmen şikâyet ediliyor.

“Öğretmen çocuğuma düşük not verdi.”

“Çocuğum teşekkür alamadı.”

Bu bile şikâyet konusu oluyor.

Öğretmen ne yapsa suç…

Veli, öğretmenin nasıl ders anlatacağına varıncaya kadar karışıyor.

Öğrenciler, öğretmenleri zorbalıyor.

Tehdit ediliyor.

Bu çok fazla…

Had aşılmış durumda…

Başka meslek gurubunda inanın bu işler hiç de öyle değil…

Güvendeler, itibarları var…

Özlük hakları çok iyi…

Hakarete uğramak, dövülmek, bıçaklanmak, öldürülmek nedir ya!

Öğretmenler, asker mi polis mi, bekçi mi?

Cephede savaştalar mı?

“2 Mart 2026 günü okul saatleri içerisinde 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Furkan Samet Bakalım, yanında getirdiği bıçakla 44 yaşındaki biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik ile birlikte bir başka öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Çelik kaldırıldığı hastanede öldü.”

Yastayız…

Bir an önce gerekli yasal düzenlemeler yapılıp öğretmenlerin can güvenliğini teminat altına alınız.

Okullar güvenli, öğretmenler güvende olsun…