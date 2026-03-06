İş Fikrinizi Hayata Geçirin: 2026 İTÜ Çekirdek BİGG Yatırım Başvuruları Başladı

Girişimcilere büyüme yolculuklarında 360 derece destek sunan İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek, TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG Yatırım) 2026–2028 dönemi çağrısında Uygulayıcı Kuruluş olmayı sürdürüyor.

Program kapsamında girişimciler, şirketlerini kurarak 900.000 TL yatırım desteği alma fırsatı yakalıyor. Yeni dönemde Togg, Plug and Play Tech Center ve Düzce Teknopark ile oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla sanayi, teknoloji, yatırım ve globalleşme alanlarındaki uzmanlıkları tek çatı altında bir araya getiren İTÜ Çekirdek; girişimcileri erken aşamadan itibaren destekleyerek sürdürülebilir büyümelerini hızlandıracak.

Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde lider konumda yer alan İTÜ Çekirdek, TÜBİTAK 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG Yatırım) kapsamında 2026-2028 dönemi çağrısında da “Uygulayıcı Kuruluş” olarak görevini sürdürüyor. 2015 yılından bu yana erken aşama girişimlerin 900.000 TL yatırım desteğine ulaşma yolculuğuna rehberlik eden İTÜ Çekirdek BİGG Programı, bugüne kadar 266 girişimin toplamda 83,6 milyon TL’nin üzerinde TÜBİTAK BİGG desteği almasını sağlayarak programın en başarılı Uygulayıcı Kuruluşu olma konumunu pekiştirdi.

Bu güçlü deneyim üzerine inşa edilen yeni dönem BİGG Programı, yüksek potansiyelli teknoloji girişimlerini Türkiye’nin katma değer üreten ve küresel ölçekte rekabet edebilen şirketlerine dönüştürmeyi hedefliyor. Yenilikçi çözümler üretmek isteyen üniversite lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yeni mezunlar, akademisyenler ve özel sektör deneyimine sahip profesyonellerin bu programa başvurabiliyor. Kadınlar, göçmenler ve engelli girişimciler de program kapsamında özel olarak teşvik ediliyor.

Bu dönemi önceki yıllardan ayıran en önemli unsurlardan biri ise İTÜ ARI Teknokent’in geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile yatırım gücü oldu. İTÜ Çekirdek BİGG programı kapsamında sağlanan desteklerinin ötesinde uygun görülen girişimlere eş yatırım imkânı sunarak girişimlerin finansmana erişimini güçlendiriyor.

Girişimleri Küresele Taşıyan Güçlü Ekosistem

İTÜ ARI Teknokent, yürüttüğü BİGG Konsorsiyumu ile sanayi, teknoloji, yatırım ve globalleşme alanlarındaki uzmanlıkları tek bir çatı altında buluşturuyor. Konsorsiyum kapsamında; İTÜ Çekirdek, Türkiye’nin elektrikli araç pazarındaki lider teknoloji markası Togg, küresel ölçekte önde gelen inovasyon platformlarından Plug and Play Tech Center ve bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlenen Düzce Teknopark yer alıyor.

Togg ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında girişimcilere; akıllı, bağlantılı ve kullanıcı odaklı mobilite teknolojilerine erişim imkânı sağlanırken, Togg ekiplerinden koçluk ve mentörlük oturumlarının yanı sıra “More than a Car” mottosuyla yürütülen Togg Trumore Startup Programı aracılığıyla globalleşme ve görünürlük fırsatları sunuluyor. Bu iş birliği, girişimlerin mobilite, yapay zekâ ve dijital deneyim alanlarında hızla büyümesine olanak tanıyor.

Plug and Play Tech Center, girişimcilere dünyanın dört bir yanındaki 60 farklı lokasyonda yer alan ofis ağına erişim imkânı sunarken; 550’den fazla kurumsal paydaş ve sektör lideriyle bağlantı kurma, 25 farklı sektörde global iş geliştirme ve yatırım fırsatlarından yararlanma olanağı sağlıyor. Ayrıca AI Excellence Center aracılığıyla yapay zekâ girişimlerine özel destekler ve ölçeklenme imkânları sunuluyor.

Düzce Teknopark ise girişimcilere 200’den fazla mentör ve 20’den fazla yatırımcıdan oluşan geniş bir ağın yanı sıra ulusal ve uluslararası eğitimler ile programlara erişim olanağı sağlıyor. Laboratuvar ve prototipleme altyapısı sayesinde prototip ve ürün geliştirme süreçlerini destekleyen Düzce Teknopark; etkinlikler, ikili iş birlikleri, uluslararasılaşma programları, ICEBERG Demo Day ve COSME–EEN Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla girişimlerin büyüme ve küresel pazarlara açılma süreçlerine katkı sunuyor.

Bu kapsamlı konsorsiyum ve güçlü ekosistem sayesinde girişimciler; sanayi, teknoloji, yatırım ve globalleşme alanlarında stratejik destek alarak Türkiye’nin teknoloji girişimlerini küresel ölçekte başarıya taşımaya hazırlanıyor.

14 Yılda Desteklenen Binlerce Girişim, Oluşan Milyon Dolarlık Etki

Bugüne kadar İTÜ Çekirdek bünyesinde 90 binin üzerinde başvuru alınırken, 5 bin 500’ün üzerinde girişim desteklendi. Bu girişimlerin 2 bin 100’ünden fazlası şirketleşirken, girişimlere toplamda 320 milyon doların üzerinde yatırım sağlandı. İTÜ Çekirdek; girişimcilere alanında uzman 500’den fazla mentörle birebir görüşme, AWS, Google Cloud, iyzico ve HubSpot gibi 60’dan fazla ürün ve servisten avantajlı faydalanma, 90’dan fazla yatırımcıyla networking imkânı sunuyor. Bunun yanı sıra İTÜ ARI Teknokent GSYF aracılığıyla eş yatırım ve tohum sonrası yatırım fırsatları, endüstriyel tasarım danışmanlığı, prototipleme ve laboratuvar erişimi gibi kapsamlı destekler sağlanıyor. Ayrıca girişimcilere 1 yıl boyunca ücretsiz Teknokent ofis kullanımı, vergi muafiyetleri ile ulusal ve uluslararası teşviklere erişim imkânı sunularak sürdürülebilir büyümeleri destekleniyor.