FIS SBX Snowboard Cross Dünya Kupası için Palandöken’de Yarışıyorlar

Palandöken Kayak Merkezi’nde başlayan FIS SBX Snowboard Cross Dünya Kupası, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

Bu yıl ikincisi yapılan Dünya Kupası’na 15 farklı ülkeden 300 sporcu katılıyor. Büyük bir heyecanın yaşandığı yarışlarda sporcular, eleme ve final yarışlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Ödül törenine katılan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, burada yaptığı konuşmada, “Dünya yıldızlarını şehrimizde ağırlamanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. 2011 Universiade Kış Oyunları ile birlikte olimpiyat meşalesini yakan şehrimiz bugün gelinen noktada kış sporlarında Dünya’da tanınan bir unvana ve cazibe merkezine kavuştu.

Bugün de geçen yıl gerçekleştirdiğimiz gibi SBX Snowboard Dünya Kupası’na ikinci kez ev sahipliği yapıyoruz.

Üç gün sürecek olan şampiyonada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi. Aynalı ayrıca, tüm vatandaşları pazar günü Palandöken Kayak Merkezi’nde yapılacak olan final maçlarını izlemeye davet etti. Bu arada ilk gün yapılan yarışlarda, Almanya’dan Leon Ulbricht birinci, Fransa’dan Aidan Chollet ikinci ve yine Fransa’dan Loan Bozzolo üçüncü oldu.

Yarışlarda ABD’den Theodore Mclemore dördüncü, Avusturya’dan Alessandro Haemmerle beşinci, Almanya’dan Martin Noerl altıncı, Fransa’dan Quentin Sodogas yedinci, İngiltere’den Adam Lampert sekizinci, Fransa’dan Jonas Chollet dokuzuncu ve İngiltere’den Huw Nighttingale de onuncu oldu.

