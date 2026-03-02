Varoluşun Kalbine Yolculuk

Değerli Okurlar.

Her insanın içinde, sessizce sorular soran bir yolcu vardır. Bu yolcu, zamanın akışında, hayatın karmaşasında ve duyguların derinliğinde kendine bir anlam arar. Bizim kaleme aldığımız satırlar, işte bu yolculuğun izlerini taşır.

Bu köşe yazılarımız yalnızca bireysel düşüncelerin toplamı değil; aynı zamanda insanlığın ortak hikâyesine bir davettir. Duyguların felsefeyle buluştuğu, varoluşun kalbine doğru atılan adımların bir yansımasıdır. Her yazı, bir içsel sorgulamanın, bir duygusal titreşimin ve evrensel bir arayışın parçasıdır.

Okuyucuya düşen, bu satırlarda kendimizin ve insanlığın yolculuğunu bulmaktır. Çünkü her kelime, aslında bir aynadır: bize değil, insana, insanlığın özüne bakar.

Sevgili Okurlarım .

Yazarken tek bir dileğimiz vardır kelimelerin ötesinde sizlerle bir bağ kurmak. Eğer bu yazdığımız yazılar , bir anlığına bile olsa kalbinize dokunuyorsa, yolculuğumuz amacına ulaşmış demektir. Günleriniz sağlıkla mutlulukla geçsin.

Neşat YALÇIN

Nasifoğulları Kadıköy İstanbul