Kadıköy’de “Engelsiz Pedal” Belgeseli Tamamlandı

Kadıköy’de çekimleri tamamlanan “Engelsiz Pedal” adlı kısa belgesel, görme engelli sporcuların tandem bisikletle sürdürdükleri disiplinli antrenman sürecini ve 2028 Olimpiyat hedeflerini konu alıyor.

Kadıköy merkezli faaliyet gösteren Engelsiz Pedal Spor Kulübü sporcularının hazırlık sürecini odağına alan yapımda, sporcuların haftanın belirli günlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlar, takım ruhu ve dayanışma ön plana çıkarılıyor. Belgesel, sporcuların fiziksel performanslarının yanı sıra karşılaştıkları toplumsal bariyerleri ve destek arayışlarını da ele alıyor.

Kadıköy sahil hattı başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen çekimlerde, sporcuların antrenman süreçleri doğal akış içerisinde kayıt altına alındı. Kadıköy Belediyesi’nin spor ve sosyal farkındalık projelerine yönelik destekleyici yaklaşımının da sürece katkı sunduğu belirtildi.

Yönetmenliğini Cihan Emre Zengin’in üstlendiği belgeselin görüntü yönetmenliğini Hüseyin Sami Büyükgezici yaptı. Yapımcılığını ise ödüllü prodüksiyon şirketi Filmeks gerçekleştirdi.

Cihan Emre Zengin’in Kadıköy’de çekilen üçüncü bisiklet temalı belgesel olma özelliği taşıyan “Engelsiz Pedal”ın festival yolculuğunun devam ettiği, ayrıca filmin Kadıköy’de gerçekleştirilecek gala gösterimiyle izleyiciyle buluşacağı bildirildi.

Film Bilgileri

Film Adı: Engelsiz Pedal

Tür: Belgesel

Yönetmen: Emre Zengin

Görüntü Yönetmeni: Hüseyin Sami Büyükgezici

Yapımcı: Filmeks

Çekim Mekânı: Kadıköy, İstanbul

Yapım Yılı: 2026

Konu: Görme engelli sporcuların tandem bisikletle 2028 olimpiyat hedefi.

https://youtu.be/eGZkO2I-qok?si=2wgXZUQ05ogpF0Nk

https://youtu.be/uYiiCoqi8oA

