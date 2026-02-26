Türkan Şoray, Türk edebiyatının usta ismi Yaşar Kemal anma haftasında sevenleriyle buluştu

Maltepe Belediyesi, Türk edebiyatının usta isimlerinden Yaşar Kemal’i, Maltepe’de adının verildiği kültür merkezinde düzenlenen etkinliklerle anıyor.

Yaşar Kemal Anma Haftası, “Yılanı Öldürseler” filminin gösterimi ve söyleşiyle başladı. Filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray’ın onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte, Kemal’in kitap kapakları ve film afişleri sergisi ve “Binbir Çiçekli Bahçe” sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Gecenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, “Yaşar Kemal’in büyüklüğü yalnızca yazdıklarında değil, tarafında gizlidir. O, her zaman insan onurunun tarafında oldu. Güçten değil haktan yana durdu. Sessizlikten değil sözden yana oldu. Umutsuzluk dayatıldığında, umudu yazdı. Bir kez daha bu duygularla Yaşar Kemal’i saygı ve özlemle anıyorum.” dedi.

Maltepe Belediyesi, usta yazar Yaşar Kemal’in Türk edebiyatına ve insanlığa bıraktığı mirası birlikte yaşatmak amacıyla, adının verildiği Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde anma haftası düzenledi.

Film gösteriminden sergi ve söyleşilere kadar bir dizi etkinliğin düzenlendiği anma haftasına, ev sahibi Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen’in yanı sıra, onur konuğu olarak Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray ve gazeteci ve sinema yazarı Burçak Evren, Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban ve Kemal adına açılan sergiyi düzenleyen Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay ile ressamlar katıldı. Sergi açılışı öncesi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı dinleti sundu.

KÖYMEN: “ONU ANLAMAK ANADOLU’YU ANLAMAKTIR”

Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay’ın Yaşar Kemal’in eserlerinden yola çıkarak oluşturdukları sergi hakkındaki sunumundan sonra Maltepe Belediye Başkanı Köymen, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Yaşar Kemal’i anlamanın, sadece romanlarını hatırlamak olmadığını belirten Başkan Köymen, “Bugün burada, adını gururla yaşattığımız bu merkezde yalnızca büyük bir yazarı değil, bu toprakların vicdanını, büyük usta Yaşar Kemal’i anıyoruz. Onu anlamak; Anadolu’nun rüzgârını, Çukurova’nın sıcağını, Toroslar’ın direncini, yoksulun onurunu ve insanın bitmeyen adalet arayışını anlamaktır. O, edebiyatı bir estetik alan olarak değil, bir hakikat alanı olarak gördü. Yazmak onun için yalnızca anlatmak değil; tanıklık etmekti, bir belleği geleceğe taşımaktı” dedi.

“ONUN BÜYÜKLÜĞÜ YAZDIKLARINDA DEĞİL TARAFINDA GİZLİDİR”

Yaşar Kemal’in sadece insanı değil doğayı da savunduğunu sözlerine ekleyen Köymen, “Bugün doğayı koruma mücadelesi veriyorsak, onun satırlarında çok önceden yazılmış bir uyarıyı yeniden hatırlıyoruz. Ve Binbir Çiçekli Bahçe… O bahçede tek renk yoktur. Tek ses yoktur. Tek kimlik yoktur. Çoğulluk zenginliktir.

Yaşar Kemal’in büyüklüğü yalnızca yazdıklarında değil, tarafında gizlidir. O, her zaman insan onurunun tarafında oldu. Güçten değil haktan yana durdu. Sessizlikten değil sözden yana oldu.

Umutsuzluk dayatıldığında, umudu yazdı. Bizler bugün onun adını taşıyan bu kültür merkezinde buluşurken, kültürü bir ayrıcalık değil kamusal bir hak olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade ediyoruz.

Maltepe’de çocukların kitaplarla büyüdüğü, gençlerin özgürce düşünebildiği, kadınların eşit ve güvenli bir yaşam sürdüğü bir kent inşa etme çabamız, Yaşar Kemal’in düşlediği dünyaya duyduğumuz inancın; o binbir çiçekli bahçe hayalimizin bir yansımasıdır. Bir kez daha bu duygularla Yaşar Kemal’i saygı ve özlemle anıyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

SATIRLARDAKİ BİTKİLER SERGİYLE ÇİÇEK AÇTI

Açılış konuşmalarının ardından anma haftası Yaşar Kemal’in eserlerinden oluşan kitap kapakları ve film afişleri sergisiyle başladı. Program, Kemal’in satırlarında hayat bulan bitkiler, bitki ressamlarının dokunuşlarıyla hazırladığı “Binbir Çiçekli Bahçe” sergisiyle devam etti.

Sergiyi Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban ile birlikte gezen Esin Köymen, daha sonra Türkan Şoray tarafından beyazperdeye aktarılan “Yılanı Öldürseler” filminin gösterimine katıldı.

ŞORAY, FİLMİN KAMERA ARKASINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Gösterim öncesinde Türkan Şoray ve Burçak Evren’in katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Filmin yönetmen ve başrol oyuncusu Türkan Şoray, filmin çekimi esnasında yaşadıkları deneyimleri ve Yaşar Kemal’in eserlerini filme aktarırken duyduğu heyecan ve zorlukları sanatseverlerle paylaştı. Söyleşinin ardından Başkan Köymen, Şoray ve Evren’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.

ANMA PROGRAMI PANELLER VE KONSERLE DEVAM EDECEK

Anma programı kapsamında 26 Şubat, saat 20.30’da, Doç. Dr. Cihan Erdönmez, şair-yazar Ahmet Bozkurt ve yazar Yavuz Ekinci’nin katılımıyla “Yaşar Kemal Romanlarında Bir Karakter Olarak Doğa ve İnsan” söyleşisi düzenlenecek. 27 Şubat, saat 20.30’daysa eleştirmen-yazar Ömer Türkeş, akademisyen-yazar Ece Onural ve eleştirmen- yazar Semih Gümüş’ün “Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet” söyleşisi gerçekleştirilecek.

Ayrıca program kapsamında 27 Şubat, saat 20.30’da, Cihangir Atölye Sahnesi “Filler ve Karıncalar” isimli oyunun gösterimini yaparken film ve dizi müzikleriyle tanınan Erdal Güney, Yaşar Kemal’in şiirlerinden bestelenen şarkıların da yer aldığı “Toprağın ve Rüzgârın Şarkıları” isimli konseriyle 1 Mart saat 20.30’da sahne alacak.