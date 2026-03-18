İDO’nun Türkiye Kıyılarından Yunan Adalarına 10 Hatta Deniz Yolculuğu

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 2026 sezonunda Türkiye kıyılarından Yunan adalarına uzanan sefer ağını genişleterek 9 gemiyle toplam 10 hatta hizmet verecek. Yeni hatların eklenmesi ve artan sefer kapasitesiyle İDO, Ege Bölgesi’nde turizm hareketliliğini desteklerken yolculara hızlı, konforlu ve keyifli bir deniz yolculuğu sunuyor.

Yeni Hatlarla Ege Yolculuğu: İDO’dan 2026 Sezonu Atağı

Sefer ağı içinde bu yıl ilk defa yapılacak Çeşme–Sakız, Ayvalık–Midilli, Akçay–Midilli, Kuşadası–Patmos ve Kuşadası–Samos (Pythagorion) hatları öne çıkıyor.

İDO ’nun genişleyen operasyonu kapsamında geçen yıl başlattığı ve bu yıl da sefer sayıları artarak devam edecek olan Dikili–Midilli, Seferihisar–Samos (Vathy), Bodrum Turgutreis–Leros ve Fethiye–Rodos hatları da geçtiğimiz yıl çok talep gören rotalar da yer almaya devam edecek.

Sezonun ilk seferi ise Ramazan Bayramı Arifesi ile 19 Mart’ta Ayvalık–Midilli hattında başlayacak. Nisan ve Mayıs aylarıyla birlikte tüm planlanan Samos, Leros, Rodos, Midilli, Patmos ve Sakız Adalarına Ege kıyılarından seferler başlayacak seferlerle birlikte sevilen Yunan Adaları’na kısa sürede keyifli ulaşım İDO konforu ile mümkün olacak .

“Ege Adalarını Uzun Vadeli Bir Büyüme ve Değer Yaratma Alanı Olarak Görüyoruz”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, Ege Adaları seferlerinin şirketin uzun vadeli stratejisindeki yerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ege Adaları operasyonunu, İDO’nun yurt dışı açılımında yalnızca bir ulaşım faaliyeti değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme alanı olarak konumlandırıyoruz. 2024 yılında üç gemi ile başlattığımız Ege seferlerinde, ilk sezonumuzda yaklaşık 155 bin yolcu taşıyarak önemli bir başlangıç yaptık. 2025 sezonunda ise filomuzu altı gemiye çıkararak 220 bin yolcuya ulaştık ve kısa sürede güçlü bir talep yapısı ile sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakaladık.

2026 sezonunda ise operasyon ağımızı daha da genişleterek 10 gemi ile 6 farklı adaya, 10 ayrı rotada sefer düzenlemeyi planlıyoruz. Artan talebi daha etkin yönetebilmek, kapasite planlamamızı güçlendirmek ve yolcularımıza seyahatlerini daha öngörülebilir şekilde planlama imkanı sunmak amacıyla 2026 seferlerimizi Ocak ayında satışa açtık.

Yeni eklenen hatlarımızla birlikte Ege Denizi’nde deniz ulaşımını daha erişilebilir, planlı ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz.”

Dr. Orhan sözlerini şöyle sürdürdü;

“Deniz ulaşımı, turizm ekonomisini doğrudan besleyen ve destinasyonlar arasında güçlü bir ekonomik hareketlilik yaratan stratejik bir alan. İDO olarak Ege’de kurduğumuz ulaşım ağıyla yalnızca sefer sayılarımızı artırmıyor, aynı zamanda hizmet kalitesi, yolcu deneyimi, sefer emniyeti ve çevresel sürdürülebilirlik standartlarını da yukarı taşıyoruz. Hedefimiz; Ege Denizi’nde hızlı, konforlu ve emniyetli bir ulaşım ağı oluşturarak bölgesel turizme ivme kazandırmak ve Türkiye ekonomisine kalıcı katkı sağlamaktır.”

Sakız’dan Rodos’a Uzanan Tatil Rotaları

Çeşme’den 25 dakikada ulaşılabilen Sakız, sakız ağaçlarıyla kaplı doğası, taş köyleri ve özgün mimarisiyle Ege’nin karakteristik adalarından biri olarak öne çıkıyor.15 Mayıs’ta başlayacak Çeşme- Sakız Ada’sı seferleri 31 Ekim’e kadar devam edecek olup, Haziran-Ağustos döneminde her gün seferler yapılacak.

Zeytinliklerle çevrili doğası ve zengin mutfağıyla bilinen Midilli, gastronomi ve kültür odaklı seyahatler için Ege’nin en popüler rotaları arasında yer alıyor. Geçen yıl başlatılan Dikili-Midilli ve bu yıl yeni hat olan Akçay-Midilli 22 Nisan’da, Ayvalık-Midilli ise 19 Mart’ta başlayacak. Midilli seferleri Eylül sonuna kadar devam edecek.

İki farklı limanı ve canlı atmosferiyle dikkat çeken Samos, bağları, yerel lezzetleri ve berrak deniziyle ziyaretçilere keyifli bir ada deneyimi sunuyor. Kuşadası’ndan Samos Vathy ve Pythogorion Limanı Seferleri 22 Nisan’da başlayarak Ekim ortasına kadar devam edecek. Seferihisar-Samos ise 1 Mayıs’ta başlıyor Eylül sonu itibariyle bitecek.

Tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle öne çıkan Patmos kültür ve keşif odaklı seyahatler için farklı bir alternatif oluştururken, doğal koylarıyla bilinen Leros ve tarihi mirasıyla dikkat çeken Rodos Ege’de deniz yolculuğunun sevilen rotaları arasında yer alıyor. Bu sezon ilk kez düzenlenecek olan Kuşadası-Patmos seferleri 26 Mayısta başlayıp, Eylül sonunda bitecek. Bodrum Turgutreis- Leros ve Fethiye Rodos seferleri ise Mayıs ortalarında başlayıp, Eylül sonu itibariyle bitecek.