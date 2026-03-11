Eğitim Birsen den sert tepki; Yeditepe Üniversitesi Aklını Başına Almalıdır!

Eğitim Bir-sen tarafından yapılan açıklamaya göre; “Üniversiteler, sadece akademik bilginin değil, inanç ve düşünce özgürlüğünün birlikte var olduğu ilim yuvalarıdır.

Hiçbir öğrencinin inancı, kimliği veya değerleri nedeniyle baskı altına alınması, ötekileştirilmesi veya sindirilmeye çalışılması asla kabul edilemez.

Son günlerde Yeditepe Üniversitesi’nde yaşananlar, sendikamız tarafından yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna yansıyan, öğrencilerin;

Gazze’ye destek eylemlerinin engellendiğine,

İbadet imkanlarının kısıtlandığına,

Mescit taleplerinin görmezden gelindiğine,

İftar programlarına zorluk çıkarıldığına,

Haklı taleplerini dile getirdiklerinde disiplin soruşturmalarıyla tehdit edildiklerine dair iddialar son derece vahimdir.

Bu baskıcı zihniyet, Türkiye’nin geride bıraktığı karanlık “28 Şubat” dehlizlerini hatırlatmaktadır. Eski Türkiye’nin yasakçı artıklarının, üniversite kampüslerinde yeniden filizlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz!

Eğitim-Bir-Sen olarak Yeditepe Üniversitesi yönetimini, bu ciddi iddialar karşısında derhal şeffaf, tatmin edici ve özür mahiyetinde bir açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Sürecin takipçisi değil, bizzat müdahiliyiz. İnancına ve değerlerine sahip çıkan her bir gencimizin yanındayız.

Aksi durumda, örgütlü gücümüzü kullanmaktan geri durmayacağımızı kamuoyuna bildiririz” şeklinde ifade edildi.