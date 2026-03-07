İDO’dan Denizcilikte Dikkat Çeken Tablo, 17 Kadın Kaptan Adayına Mentörlük

Uzun yıllar erkek egemen bir alan olarak görülen denizcilik sektöründe kadınların varlığı son yıllarda giderek güçleniyor. İDO’nun hayata geçirdiği ‘Mentörüm İDO’ programında yer alan öğrencilerin yarısını kadınların oluşturması, sektördeki dönüşümün önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.



Program sayesinde genç kadın denizciler deneyimli kaptanlarla birebir çalışarak yalnızca teknik bilgi değil; kriz yönetimi, liderlik, ekip yönetimi ve denizde karar alma gibi mesleğin kritik becerilerini de sahada öğrenme fırsatı buluyor.

Denizcilikte Kadınların Rotası Güçleniyor

Ocak ayında başlatılan ‘Mentörüm İDO’ programında 17’si kadın, 17’si erkek olmak üzere toplam 34 denizcilik öğrencisi deneyimli kaptan ve başmühendislerle birebir çalışıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde programda yer alan kadın öğrenciler, erkek egemen bir alan olarak bilinen denizcilik sektöründe kadınların artan varlığına da dikkat çekiyor.

İDO’nun İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ile iş birliği içinde yürüttüğü program kapsamında denizcilik öğrencileri, yaklaşık 30–40 yıllık deneyime sahip kaptan ve başmühendislerle birebir mentörlük sürecine katılıyor.

Genç Denizcilere Sahada Deneyim

Mentörlük programı kapsamında öğrenciler, İDO’nun Yenikapı–Yalova ve Pendik–Yalova hatlarında görev yapan hızlı feribotlarda deneyimli kaptan ve başmühendislerle birlikte çalışma fırsatı buluyor.

Yaklaşık sekiz ay sürecek program, genç denizcilere teorik bilgilerini sahadaki gerçek deneyimle birleştirme imkanı sunarken mesleğin operasyonel süreçlerini doğrudan gözlemleme fırsatı da sağlıyor.

“Denizcilikte Kadınların Daha Fazla Yer Almasını Destekliyoruz”

İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan, programın sektöre katkısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Denizcilik mesleği yalnızca teorik bilgiyle değil, yıllar içinde kazanılan saha deneyimiyle gelişen bir alan. İnsan hayatının söz konusu olduğu bir iş yapıyoruz ve bu nedenle tecrübe büyük önem taşıyor. ‘Mentörüm İDO’ programıyla deneyimli kaptanlarımızın bilgi birikimini genç nesillerle buluşturuyoruz.

Denizcilik uzun yıllar erkek egemen bir alan olarak görülse de bugün kadınların sektördeki varlığı giderek güçleniyor. Programımızda yer alan öğrencilerin yarısının kadınlardan oluşması bizim için ayrıca gurur verici. İDO olarak kadınların denizcilikte daha fazla yer almasını ve geleceğin kadın kaptanlarının yetişmesini desteklemeye devam edeceğiz.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle denizcilik sektöründe emeği ve katkısı olan tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Denizcilik Sektörünün Geleceğine Yatırım

İDO’nun hayata geçirdiği ‘Mentörüm İDO’ programı, genç denizcilik öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin denizcilik sektörüne nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor. Deneyimli kaptan ve başmühendislerle genç öğrenciler arasında kurulan mentörlük köprüsü sayesinde sektörün bilgi birikimi yeni nesillere aktarılırken, geleceğin kaptanları da meslek hayatına daha güçlü bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyor.