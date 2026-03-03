İngiltere’de Outdoor Sezonunun En Büyük Buluşmasına Sayılı Günler Kaldı

Bahar geldi! Outdoor sezonu her yıl olduğu gibi yine İngiltere’de başlıyor.

21–22 Mart 2026 tarihlerinde Birmingham’da The National Outdoor Expo kapılarını açıyor. Avrupa’nın öne çıkan outdoor tüketici etkinliği olan bu organizasyon, sezon öncesi trendleri görmek, yeni ürünleri keşfetmek ve uluslararası topluluklarla buluşmak isteyenler için eşsiz bir platform sunuyor.

Türkiye’de outdoor sporlarına olan ilgi her geçen yıl artıyor. Yürüyüş, trekking, koşu, tırmanış, kamp ve su sporlarıyla ilgilenenler için bu etkinlik yalnızca bir ziyaret değil; aynı zamanda vizyonu genişleten ve ilham veren güçlü bir deneyim niteliği taşıyor

21.000+ Ziyaretçi, 200+ Premium Marka

21 bini aşkın aktif outdoor tutkunu ile 200’ün üzerinde premium marka aynı çatı altında buluşuyor. Yeni sezon lansmanları, yenilikçi ekipman çözümleri ve sürdürülebilir ürün yaklaşımları ilk kez bu platformda tanıtılıyor. Ziyaretçiler ürünleri yerinde inceleyip deneyimleyebiliyor, marka temsilcilerinden doğrudan teknik bilgi alabiliyor. Katılımcıların %88’inin açık hava aktivitesi yapıyor olması, etkinliğin ziyaretçilerle güçlü ve doğrudan bir etkileşim sunduğunu gösteriyor.

Outdoor Tutkunları İçin Uluslararası Fırsatlar

Avrupa pazarındaki ürün ve trendleri yerinde görmek

Yeni sezon ekipmanlarını erken dönemde keşfetmek

Uluslararası outdoor topluluğuyla bağlantı kurmak

Sezon öncesi alışverişi bilinçli planlamak

Türkiye’den direkt uçuş seçenekleriyle etkinliği ziyaret etmek çok kolay. Hafta sonunu kapsayan tarihleri ve çocuklar için ücretsiz giriş imkânı, aileler için de cazip bir fırsat sunuyor.

Deneyim Odaklı Alanlar

The National Outdoor Expo, klasik bir fuarın ötesinde etkileşimli ve uygulamalı alanlarla dikkat çekiyor. Etkinlikte yürüyüş ve trekking’den trail running’e, tırmanıştan kamp yaşamına kadar geniş bir outdoor yelpazesi bulunuyor. Teknik bot ve tekstil ürünlerinden dayanıklılık sporlarına özel ekipmanlara, çadır sistemleri ve kamp mutfağı çözümlerinden taşınabilir enerji teknolojilerine kadar pek çok ürün sergileniyor. Ayrıca su sporları, aktif seyahat markaları ve bushcraft gösterimleriyle katılımcılar hem keşfediyor hem de deneyim kazanıyor.

İlham Sahnesi ve Uluslararası Atmosfer

Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri İlham Sahnesi. Dünya çapında kaşifler, sporcular ve televizyon dünyasından tanınmış isimler deneyimlerini paylaşırken, ziyaretçiler soru-cevap oturumlarına katılabiliyor ve birebir etkileşim kurabiliyor.

Bisiklet Alanı

Bu yıl ilk kez yer alan Bisiklet Alanı; son teknoloji bisikletler, ekipmanlar ve uzman konuşmalarıyla dikkat çekiyor. Hafta sonu bisikletçilerinden uzun mesafe maceracılarına kadar herkes, markalarla buluşup yeni rota ve teknolojiler keşfedebilecek.

Macera Filmleri Gecesi

20 Mart Cuma akşamı Resorts World’deki The Vox’ta düzenlenecek Ulusal Açık Hava Film Festivali, Kendal Mountain Festival seçkisiyle hazırlanan macera filmlerini doğa tutkunlarıyla buluşturan özel bir akşam etkinliği sunuyor.

Sezonu Uluslararası Bir Deneyimle Açma Fırsatını Kaçırmayın!

Raccoon Media tarafından düzenlenecek The National Outdoor Expo 21-22 Mart 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye temsilciliğini EKO Fuarcılık Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan Raccoon Media Fuarları arasında at ve binicilik Fuarları olan The Equine Show ve International Beta Show ile alerjenlerden korunma ve sağlıklı yaşam fuarı olan Allergy & Free From Show da yer alıyor.