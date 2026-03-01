Yerli aerostat GÖKÇERİ sahada: “Uçan karakol” görevde

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yerli aerostat sistemi GÖKÇERİ, güvenlik ve gözetleme görevlerinde sahada kullanılmaya başlandı. TÜRKPORT Savunma Sanayi tarafından geliştirilen sistem, uzun süre havada kalarak geniş alanları kesintisiz izleyebilmesi nedeniyle “uçan karakol” olarak nitelendiriliyor.

Havadan daha hafif gazların kaldırma kuvvetiyle belirli bir irtifada sabit kalarak görev yapan aerostat sistemi, özellikle sınır güvenliği ve kritik tesislerin korunmasında kullanılmak üzere geliştirildi. Sistem, yüzlerce metre ile 1500 metre arasındaki irtifalarda görev yapabiliyor ve bulunduğu yükseklikten geniş bir alanı gözetleyebiliyor.

Yaklaşık 8 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda geliştirilen GÖKÇERİ’nin yerli alt sistemleri sayesinde uzun süre kesintisiz görev yapabildiği belirtiliyor. Sistem uygun koşullarda günlerce havada kalabiliyor ve sürekli gözetleme imkânı sağlıyor.

Taktik sınıfta geliştirilen ilk modelin testlerinin tamamlanmasının ardından Şırnak Gabar bölgesindeki petrol sahalarının güvenliği için görev yaptığı bildirildi. Daha büyük gövdeye sahip yeni model ise yüksek irtifadan geniş bir alanı izleyebiliyor. Sistem yaklaşık 10 kilometre yarıçaplı bir bölgede gözetleme yapabiliyor.

Gece ve gündüz görüntüleme sağlayan kameralar, radar sistemleri ve haberleşme ekipmanlarıyla entegre çalışabildiğinde mobil baz istasyonu veya telsiz rölesi olarak da kullanılabiliyor. Tespit edilen tehditlere karşı müdahale imkânı sağlayacak yeni sistemlerin entegrasyonu için çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor.

Mobil yapıya sahip olan aerostat sistemi konteyner konuşlu olarak kısa sürede kurulabiliyor ve farklı bölgel taşıyıcı kablo içine yerleştirilen fiber optik hat sayesinde toplanan veriler yer kontrol merkezine güvenli şekilde aktarılıyor.

Sensör altyapısı, kontrol yazılımları ve elektronik bileşenlerinin büyük bölümü Türkiye’de geliştirilen GÖKÇERİ, görev yükleri taşıyabilen hibrit bir hava platformu olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, düşük maliyetle uzun süreli hava gözetleme imkânı sağlayan aerostat sistemlerinin özellikle sınır islerinin korunması ve kritik bölgelerin izlenmesinde önemli rol oynayacağını belirtiyor.