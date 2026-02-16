Hayaller şampiyonluk gerçekler ikincilik!

Yaklaşık 12 yıldır şampiyonluk hayaliyle yanıp tutuşan Fenerbahçe, oynadığı futbolla taraftarını ümitlendiriyor.

Sayısız transfer ve başkan değişimine rağmen, bir türlü mutlu sona ulaşamayan sarı-lacivertliler, bu sezon şeytanın bacağını kıracak gibi. En azından taraftarın gözünde durum bu.

Durum her ne kadar “pembe tablo” gibi görünse de Galatasaray diye de bir gerçek var.

Şu an ligin lideri olan “cimbom” Avrupa’da da yoluna devam ediyor.

Tekrar Fenerbahçe’ye dönecek olursak ben, Fenerbahçe’nin sezonu 2. tamamlayacağını düşünüyorum. Kanarya genelde iyi gidip sezon sonlarına doğru “büyük takım” olgusundan kopuyor.

Henüz erken de olsa, Galatasaray bu sezon da şampiyonluk olur. Büyük takım dinamikleri Galatasaray’ın genlerinde var.

BEŞİKTAŞ TOPARLAR MI?

Ligin 22. Haftasını bitirirken, Beşiktaş 5. sırada ve yeni transferler takıma oturmuş görünüyor.

Beşiktaş’ın şampiyon olma şansı çok az ve ligi ilk 5’te bitirirse bana göre büyük başarı.

Tabii takım 5. olunca, sezon sonu Sergen Yalçın kalır mı bilinmez.

Yazımı bitirirken, tekrar bağlığa vurgu yapayım.

Fenerbahçe için her sezon hayaller şampiyonluk ama gerçekler hep ikincilik.