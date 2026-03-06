Kadıköy’de “Kuş Dili” Sergisi Açıldı

Mîna Kocailik’in ikinci kişisel sergisi “Kuş Dili”, Kadıköy/Caddebostan Kültür Merkezinde, 6 Mart 2026 günü sanatseverlerle buluştu. 12 Mart’a kadar sürecek olan sergi, 11:00-21:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Sergi, sanatçının akrilik ve kolaj resimlerinin yanı sıra şiirlerinden oluşuyor. “İnsanın dönüşümü” ve “İçsel yolculuğu” temaları üzerinden ele alınan çalışmalar beğeniyle karşılandı. Sergiyi gezen sanatseverler, yalnızca eserlere bakmakla kalmayıp; kendi iç dünyalarına dönme ve düşünme fırsatı buldu.

Mîna Kocailik dikkat çeken “Kuş Dili”sergisi hakkında, “Çok disiplinliyim. Resmi sözcüklerle birleştirmeyi seviyorum. Kişisel hayatımda ve üretim sürecinde kuralları yıkan alaylı bir ressamım. Kendim duvarları yıktığım gibi, başkalarının da duvarları yıkmasını istiyorum. Sergimde bunu tasavvuf felsefesini seküler yorumlamayla anlatıyorum. Ve aynı zamanda Tanrıyı ararken kendini bulan insanın geçtiği yedi aşamaya odaklanarak somut bir ruhsal iyileşme modeli sunuyorum. Ve her zaman umut!” şeklinde konuştu.

Serginin tanıtım yazısı şöyle:

“Şair Feridüddin Attâr’ın Mantık al-Tayr eserinden ilham alan Mîna Kocailik, “Kuş Dili”nde Tanrı’yı ararken kendini bulan insanın yedi aşamada dönüşümünü akrilik ve kolaj resimler ile şiir aracılığıyla yorumluyor. Fars mitolojisindeki Simurg (Anka) kuşu hikâyesini ruhsal dayanıklılığın sembolü olarak ele alan sanatçı, izleyiciyi kendi içsel yolculuğunun izlerini takip etmeye çağırıyor.”

