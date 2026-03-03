Savaş Öldürür!

Bir filim izler gibi tüm dünya ekranların başına geçmiş, ABD, İsrail-İran savaşını izliyor.

Ölümler rakamlarla…

En çok isyanım da buna benim!

Şu kadar insan öldü.

Ne kolay değil mi?

Suçsuz günahsız insanlar savaşlarda yok olup gidiyor.

Açık ve net belirteyim: küçük bir karıncanın bile ölümü insanın içini sızlatır; bırakın karıncayı bebek, çocuk, genç, yaşlı hepsi ama hepsi savaşın kurbanları…

İsrail tarafından ilkokul hedef alındı, bombalar yağdırıldı. Yüzlerce küçücük kız çocuğu öldü.

Savaşın hukuku yok!

Demiştim ya “yeni bir çağ” diye.

Evet! Dünyada yeni bir çağ başladı.

Bu çağ yıkım, barbarlık, ölüm üzerine…

Demokrasi, insan hakları, yasa, hukuk hak getire.

Güçlüler ve zayıflar…

Zenginler ve yoksullar…

İran’a dört koldan saldırıyorlar…

İnsanları öldürüyorlar…

Neden?

ABD, dünyanın bir ucundan gelip, “bana yan baktın” diyerek İran’a savaş açıyor.

İran’dan sonra Küba…

Küba’dan sonra sırada kim varsa…

Geçenlerde fuhuş adası ve Jeffrey Epstein belgeleri adı altında korkunç olaylar ifşa oldu.

Dünya liderleri ve zengin iş adamlarının fuhuş adasında neler yaptığını tüm insanlık öğrendi.

İşin kötüsü Jeffrey Epstein belgeleri dünyada ciddi bir tepkiye yol açmadı.

Dünya ayağa kalkmadı.

Oysaki düne kadar dünyanın herhangi bir yerinde insanlık dışı bir olay olduğunda ülke halkları yağa kalkar, yeri yerinden oynatırdı.

İstifalar, yargılamalar, gözaltılar başlardı.

Dünya nereye gidiyor?

Şu an ABD, İsrail- İran Savaşı yaşanmakta ve dünya bu savaşı seyretmektedir.

Kimseden ses yok!

Bu savaşın mübarek ramazan ayında gerçekleşmiş olması, bir nevi tüm Müslüman âlemine karşı bir meydan okumadır.

Bu böyle bilinmelidir.

Savaşların kendi içinde bile hukuku vardır, maalesef bu hukuk bugün hiçe sayılmıştır.

Tabii ki bu işin farklı bir boyutudur.

Savaşların haklı bir nedeni olamaz.

Emperyal güçlerin kendi çıkarları için insanlığı yok etme hoyratlığıdır.

Onlar için insanın hatta canlının, doğanın bir önemi yoktur.

Bugün yaşanan savaşın temel nedeni; İran devletinin yeraltı ve yerüstü zenginliklerine çökme girişiminden başka bir şey değildir.

ABD ve İsrail bu gerçeği saklamamışlardır.

Açıkça beyan etmişlerdir.

İran’ı artık biz yöneteceğiz, demişlerdir.

Savaş Öldürür!

Savaş ölüm demektir.

İnsanlık tarihinde hep böyle oluştur.

Suriye’de, Irak’ta nasıl olduysa İran’da da aynısı olacak…

Ölümler, göçler, açlık, yoksulluk…

Daha fazla ülkeleri sömürmek için dünyayı yok etme kafası nereye kadar?

Durmaz emperyal güçler…

Dünya halkları zalimin zulmüne ses çıkartmadıkça ABD ve İsrail daha fazla saldırganlaşacak, dünyayı yaşanmaz hale getirecekler…

Demokrasi, özgürlük, evrensel değerler…

En büyük yaşam güvencesidir.

Asla vaz geçmeyiniz!