Vatan Partisi, Fener Rum Patrikhanesi’ne haddinin bildirilmesi gerekir!

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan tarafından “Ekümeniklik” iddia eden Fener Rum Patrikhanesi’nin bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Fatih Kaymakamlığı önünde yapılan basın açıklamasında;

“Türkiye’nin egemenlik haklarını tanımayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasasına ve yasalarına aykırı faaliyet yürüten, Lozan Anlaşması’nı ihlal eden, Türkiye’nin dost ülkelerle ilişkilerini dinamitleyen Fener Rum Patrikhanesi’nin sakıncalı faaliyetlerine dair idarî inceleme talebini içeren dilekçemizi Fatih Kaymakamlığına teslim ettik. Kaymakamımızın gerekeni yapacağından eminiz.

Fener Rum Patrikhanesi Patriği Dimitri Bartholomeos, Patrikhane’yle ilgili çoğu zaman “ekümenik” sıfatını kullanıyor. Bu da Fener Rum Patrikhanesi’nin “evrensel” olduğu anlamına geliyor. Yani Patrikhane; Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı değildir, Türkiye’nin yasalarını dikkate almaz ve dünyadaki 270 milyon Ortodoks Hristiyanı’nın temsilcisidir demek. “Ekümeniklik” iddia eden Fener Rum Kilisesi’nin bu iddiasının gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Lozan Anlaşması’nda Patrikhane ile ilgili bir hükme yer verilmemiş, Patrikhanenin İstanbul’da kalması karşılığında mübadele dışı tutulan Rum cemaatinin dini bir kurumu olarak kalacağı, siyasi bir faaliyetinin bulunmayacağı kabul görmüştür.

Patrikhanede dini ve ruhani seçimlere katılacak ve seçilecek kişilerin Türk Vatandaşı olmaları ve seçim sırasında Türkiye’de görevli bulunmaları gerekmektedir. Bu husus da Patrikhanenin ekümenik sıfatının bulunmadığının açık bir göstergesidir.

Fener Rum Patrikhanesi’nin ekümeniklik iddiası “dünyadaki tüm Ortodoks Hristiyanlarının lideri” karşılığına gelmektedir. Oysa Fener Rum Patrikhanesi, Fatih Kaymakamlığına bağlı bir kuruluştur.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Birinci İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü bahanesiyle Papa XIV. Leo’yu Türkiye’ye davet etmişti. 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye’ye gelerek davete icabet eden Papa, İznik’te ayin yaptı. Bu ayinde başrolleri, Katolik Hristiyanlığının lideri Papa XIV. Leo ile Ortodoks Hristiyanlığının lideri olma iddiasında bulunan Patrik Bartholomeos’un birlikte yapması manidardır.

İznik ayininin hemen iki gün sonrasında Fener Rum Patrikhanesi’nin içindeki Aya Yorgi Kilisesi’nde, Papa XIV. Leo ile Fener Rum Patriği Bartholomeos ortak bildirge imzaladı. Bildirgede Fener Rum Kilisesi’nin papazı Bartholomeos’tan “Ekümenik Patrik” olarak bahsedildi. Papa, kendisine verilen CIA görevi doğrultusunda, Fener Rum Kilisesi’nin papazını dünyadaki tüm Ortodoks Hristiyanlarının yeni lideri yapmaya çalışmaktadır.

Rusya, yakın zamanda Fener Rum Patrikhanesi ve Patrik Bartholomeos hakkında çok önemli tespitlerde bulundu. Patrik Bartholomeos’un Rus Ortodoks dünyasına dair komplo girişiminde bulunduğunu, ayrılık tohumları ekmek için Batılı yetkililerle birlikte hareket ettiğini belirtti. İngiliz istihbaratı, Avrupa ülkelerindeki Ortodokslar arasında Rusya karşıtlığını körükleyerek Patrik Bartholomeos’a yardımcı olmuştur. Moskova, Patrik Bartholomeos’u “İngiliz ajanı” olarak nitelendirmiştir.

Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Patrikhanesi, önceki yıllarda herhangi bir yetkisi olmamasına rağmen 2019’da Rus Kilisesi’ni bölmek için Ukrayna Patrikliği’nin kuruluşuna izin vermişti. Ukrayna Patrikhanesi’nin kuruluşu, Batı’nın Rusya’ya karşı dini bir kışkırtma hamlesiydi. Bartholomeos bununla da kalmadı, Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, Kiev ve Tüm Ukrayna Metropoliti Onufriy’in Ukrayna vatandaşlığının elinden alınmasına sebep oldu. Ukrayna içinde dini zorbalıkların yapılmasını destekledi. Fener Papazının eylemleriyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi din adamlarına karşı 200 uydurma ceza davası açıldı ve 38 din adamı emperyalist projeler adına mahkûm etti.

Bartholomeos aynı zamanda, Litvanya, Letonya ve Estonya’daki kiliseleri Rus kilisesinden koparmak amacıyla yerel milliyetçileri ve Neonazileri desteklemiştir. Yine bundan üç gün önce, 24 Şubat 2026 tarihinde, Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yıl dönümü sebebiyle Fener Rum Kilisesi’nde bir toplantı yapılmıştır. Ukrayna İstanbul Başkonsolosunun da katıldığı toplantıda Bartholomeos, “Ukrayna’nın herhangi bir yerindeki acı, burada Fener’de de hissedilir.” diyerek Ukrayna’yla kaderini birleştirmiş ve Rusya’ya olan düşmanlığını tescillemiştir.

Fener Rum Patriği, bir yandan Türkiye’yi Rusya’yla karşı karşıya getirmiş bir yandan da yetkisi olmadığı halde Ukrayna Patrikhanesi’nin kuruluşuna onay vererek Lozan Anlaşması’nı çiğnemiştir.

Fener Rum Kilisesi papazı Bartholomeos, aynı zamanda FETÖ’nün başlattığı Dinler Arası Diyalog Projesinin de temsilcilerindendir. Fener Rum Patrikhanesi, 29 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul Şişli’de, Barış İçin Dünya Dinler Konseyi Toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda yaptığı açılış konuşmasında Bartholomeos, “Ekümenik Patrik” sıfatını kullanmış, İstanbul’dan “Konstantinopolis” olarak bahsetmiş ve “Ortodoks Hristiyanlığın evrensel çağrışı” ifadesiyle Ortodoks Hristiyanlarının merkezi olduğu iddiasını küstahça sürdürmüştür. Bu toplantıya, 2004’te FETÖ’nün Belçika’da düzenlediği Abant Toplantısının konuşmacılarından Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis’in katılması da anlamlıdır. Bartholomeos daha önce, 13 Aralık 2024 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen 2024 Dünya Politika Konferansı’nda yaptığı açılış konuşmasında “Ekümenik Patrikhane’nin dinler ve medeniyetler arasındaki iletişimi teşvik etme” görevini hatırlatmıştı. Fener Rum Patriği açık açık FETÖ’nün yıllardır dile getirdiği Dinler Arası Diyalog projesinin sesi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümetini ve Fatih Kaymakamlığını göreve davet ediyoruz.

Fener Rum Patrikhanesi, yaptığı siyasî faaliyetlerle birlikte Türkiye-Rusya-Çin-İran (TRÇİ) İttifakını hedef almaktadır. Türkiye’nin güvenliği, bölgenin güvenliği, Üretim Devrimi, enerji güvenliği ve toplumsal-kültürel güvenlik TRÇİ İttifakıyla sağlanacaktır. Ancak Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Patrikhanesi, Türk-Rus dostluğu başta olmak üzere Türkiye’nin Atlantik sistemine başkaldırışına engel teşkil etmektedir ve müttefiklerimizle aramızı bozmaktadır.

Türkiye’nin dört bir yanını üslerle kuşatan, Ege Adalarını silahlandıran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine üsler inşa eden, Türkiye’yi, İran’ı, Suriye’yi ve Irak’ı bölmeye çalışarak İkinci İsrail’i kurmayı hedefleyen emperyalistlerin amaçları bellidir: İstanbul’u dünyadaki Ortodoks Hristiyanlığının merkezi haline getirerek dini bir makamı “Ekümeniklik” olarak tanıtıp siyasi bir makam haline getirmek! ABD’nin Fener’deki Rum Ortodoks Kilisesi’nden bir Vatikan, Kilisenin papazından da bir Papa çıkarma telaşı vardır. Fener Rum Patrikhanesi, Fatih Kaymakamlığına bağlı bir Rum Kilisesidir. Kilisenin papazı olan Bartholomeos, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıdır ve görev yetki alanı Türkiye’yle sınırlıdır.

Yukarıda saydığımız eylemleri açık bir şekilde kanunların çiğnenmesidir, idarî ve cezaî sorumluluk gerektirmektedir.

Lozan Anlaşması’nı ihlal eden, Türkiye’nin egemenlik haklarını tanımayan, Türkiye’nin Anayasasına ve yasalarına aykırı faaliyet yürüten Fener Rum Patrikhanesi’yle ilgili Hükümeti ve Fatih Kaymakamlığını derhal göreve çağırıyoruz! Hem Hükümet hem de Kaymakamlık yetkilileri geçmişten aldıkları şanlı mirasın gereğini şüphesiz yapacaklardır.

Yüce Türk Milleti ve Vatan Partisi, fitne yuvası Fener Rum Patrikhanesi’ne haddinin bildirilmesi beklemektedir” dedi.