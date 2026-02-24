Köydeki Çocuklara Yazar ve Öğretmen Özlem Yıldırım’dan Kitap

Muğla’nın Gazeller Köyü’nde ilkokul öğrencileri, Yazar ve Öğretmen Özlem Yıldırım’ın kaleminden çıkan iki çocuk kitabıyla buluştu. Yıldırım, “Masallarla Yolculuk” ve “Ben Prenses Değilim” adlı eserlerini köy okulundaki her bir çocuğa armağan ederek edebiyat aracılığıyla çocuklarla güçlü bir bağ kurdu.

Yazar ve Öğretmen Özlem Yıldırım, Muğla’nın Gazeller Köyü’nde anlamlı bir dayanışma örneğine imza attı. Yıldırım, kaleme aldığı iki çocuk kitabı “Masallarla Yolculuk” ve “Ben Prenses Değilim”i, köy ilkokulunda eğitim gören her bir öğrenciye ulaştırarak çocukların dünyasına kitaplar aracılığıyla dokundu. Fiziken köyde bulunamasa da kitaplarıyla çocuklara seslenen Yıldırım, edebiyatı bir bağ kurma biçimi olarak gördüğünü vurguladı. Çocuklara hitaben kaleme aldığı mesajında; yalnızlık, anlaşılma ihtiyacı ve duygularını ifade edememe hâlinin birçok çocuğun ortak deneyimi olduğuna dikkat çekti.

Kitapların bu duygular için güvenli bir alan sunduğunu belirten Yıldırım, hikayelerin çocuklara yoldaş olabileceğini ifade etti.

“Masallarla Yolculuk” ve “Ben Prenses Değilim”, kendini zaman zaman yalnız hisseden çocukların iç dünyasına seslenen, empati ve öz saygı konularını merkeze alan eserler olarak öne çıkıyor. Yıldırım, edebiyatın bir çocuğun hayatındaki en sadık dostlarından biri olduğuna inanıyor; kitapların, her koşulda yeni bir başlangıç imkânı sunduğunu vurguluyor.

Eğitimci kimliğini yazarlıkla birleştiren Özlem Yıldırım’ın bu anlamlı bağışı, kırsal bölgelerdeki çocukların kitapla kurduğu ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlarken edebiyatın dönüştürücü gücünü bir kez daha görünür kılıyor. Gazeller Köyü’ndeki çocuklar için bu kitaplar, yalnızca birer hikâye değil; kendilerini anlayan bir ses, sessiz bir yoldaş olma niteliği taşıyor.