Anahtar Parti Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Karaman oldu

Kadıköy’de gençlik çalışmalarında yeni dönem başlıyor.

Anahtar Parti Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Batuhan Karaman atandı. Daha önce Anahtar Parti Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Sekreteri olarak görev yapan Karaman, yeni dönemde gençlerin siyasete katılımını artırmayı ve Kadıköy’de gençlik çalışmalarını daha aktif hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kadıköy’de uzun süredir teşkilat çalışmalarında aktif rol alan Karaman’ın göreve getirilmesi teşkilat içinde memnuniyetle karşılandı. Partinin gençlik yapılanmasında çeşitli görevlerde bulunan Karaman’ın, özellikle gençlerle kurduğu güçlü iletişim ve saha çalışmalarıyla öne çıktığı ifade edildi.

Gençlerin Siyasette Daha Güçlü Temsili Hedefleniyor

Yeni göreviyle birlikte gençlerin fikirlerinin ve beklentilerinin siyasette daha güçlü şekilde temsil edilmesi için çalışacaklarını belirten Batuhan Karaman, Kadıköy’de yaşayan gençlerin sorunlarına çözüm üretmeye odaklanacaklarını dile getirdi.

Karaman yaptığı açıklamada, gençlerin yalnızca seçim dönemlerinde hatırlanan bir kesim değil, siyasetin her alanında aktif rol alan bir güç olması gerektiğini vurguladı.

“Kadıköy’de yaşayan gençlerin sorunlarını, beklentilerini ve projelerini daha güçlü şekilde gündeme taşımak için çalışacağız. Gençlerin enerjisi ve üretkenliğiyle Kadıköy’de önemli projelere imza atacağız.” ifadelerini kullandı.

Üniversiteli Gençlere Yönelik Projeler

Yeni dönemde özellikle üniversiteli gençler ve ilk kez oy kullanacak seçmenlere yönelik projelere ağırlık verileceğini belirten Karaman, gençlerin sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda daha aktif olması için çeşitli programlar ve etkinlikler planladıklarını söyledi.

Kadıköy’ün genç nüfus açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Karaman, gençlerin fikirlerini özgürce ifade edebileceği, projelerini paylaşabileceği ve karar alma süreçlerine katılabileceği bir yapı oluşturmak istediklerini ifade etti.

Teşkilattan Karaman’a Destek Mesajı

Anahtar Parti Kadıköy İlçe Teşkilatı da Batuhan Karaman’ın göreve getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, gençlik kollarının Kadıköy’de daha güçlü ve etkin bir yapıya kavuşacağına inandıklarını belirtti.

Teşkilat yetkilileri, gençlerin dinamizmi ve enerjisiyle Kadıköy’de yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade ederek Karaman’a yeni görevinde başarılar diledi.

Anahtar Parti Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Batuhan Karaman’ın önümüzdeki süreçte gençlere yönelik sosyal, kültürel ve siyasi projelerle sahada aktif bir çalışma yürütmesi bekleniyor.