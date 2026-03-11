Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik “Kalifiye Eleman Sorunu, İnşaat Maliyetlerine Yansıyor”

Yıllık bazda işçilik maliyetlerindeki yüzde 28,83’lük artış, sektördeki kalifiye personel eksikliğinin ve genel ekonomik koşulların bir yansımasıdır.

Malzeme fiyatlarında bir nebze olsan daha standartların oluşması bizlere nefes aldırsa da işçilikteki bu sert yükseliş inşaat üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor. Sektörün birkaç yıldır sorunu olan kalifiye eleman problemi bu yıl da devam ediyor.

Hem 11 ildeki yoğunluklu projelerde çalışanların yer alması hem de yeni neslin bu mesleği seçmemeleri kalifiye eleman problemini ortaya çıkarıyor. İnşaatlarda çalışanların çoğunluğunu 50 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor.

Müteahhitlerin maliyet artışlarını satış rakamlarına yansıtamaması ülkemizdeki alım gücünün düşmüş olmasıyla doğru orantıdadır. Maliyetlerimizin de arttığı kuşkusuz bir gerçektir. Toplam maliyetin yıllık bazda yüzde 25,38 artması, yeni projelere başlayacak meslektaşlarımız için ciddi bir sermaye yükü demektir. İşçilik maliyetlerinin yanı sıra hammadde fiyatlarındaki artış da söz konusudur.

Enflasyon ve döviz kurlarındaki öngörülemeyen artışlar kârlılık oranlarını düşürmektedir. Kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığı bölgelerde, maliyetlerin aylık bazda yaklaşık yüzde 10 artması, kat malikleri ile müteahhitler arasındaki anlaşma süreçlerini yavaşlatma riskini ortaya çıkarsa da yine de güvenli konutta kalma ihtiyacı ve devletin hayata geçirdiği projelerle canlı bir talepten de söz edebiliyoruz.