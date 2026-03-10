Gerçek Sağlıklı Doğallık Güvenle Başlar

Sevgili Okurlar.

Hayatımızın en değerli hazinesi sağlığımızdır. Ancak çoğu zaman onu korumak için attığımız adımların ne kadar bilinçli olduğunu sorgulamıyoruz. Özellikle gıda seçimlerimizde, “doğal” ya da “organik” etiketiyle karşımıza çıkan ürünlere güvenmek kolaydır.

Oysa gerçek sağlık, yalnızca ürünün adıyla değil, onun güvenilir kaynağıyla başlar.

Metropol kentlerin hızlı temposunda, mahalle aralarında dolaşan satıcıların sunduğu süt, yumurta ve benzeri ürünler cazip görünebilir. Fakat bilinmeyen bir kaynaktan gelen gıda, sağlığımızı riske atabilir. Güven, burada en kritik noktadır. Çünkü sağlıklı beslenme, yalnızca bedenimizi değil, geleceğimizi de korur.

Sağlık güvenle başlar; güven ise bilinçli seçimlerle. Bildiğiniz, güvendiğiniz üreticiden alışveriş yapmak, hem içinizi rahatlatır hem de yaşam kalitenizi yükseltir. Rastgele bir satıcıya değil, emeğini ve ürününü şeffaf şekilde sunan kişiye yönelmek, gerçek doğallığın yoludur.

Unutmayın: Sağlık güvenle başlar. Güvenmediğiniz ürünü sofranıza koymayın, çünkü sağlığınız geleceğinizin en değerli mirasıdır.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul