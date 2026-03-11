Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Bezmiâlem’in Biyoteknoloji Enstitüsü’ne övgü

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nü (YABBE) ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya’nın yakın desteğiyle sürdürülen araştırma projelerini yerinde inceleyen Bakan Memişoğlu, laboratuvarlarda çalışan öğretim üyelerini tek tek dinleyerek Türkiye’nin biyoteknoloji alanındaki geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Tarihi Kışladan Dünya Standartlarında Araştırma Merkezine

1845 yılında Bezmiâlem Valide Sultan tarafından kurulan köklü mirasımız, bugün Beykoz’da yeni bir boyut kazanmaktadır. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip tarihi kışla, kapsamlı bir restorasyon projesiyle modern bir bilim yuvasına dönüştürülmüştür. Temel ve translasyonel araştırmalara yönelik modern moleküler sistemler içeren laboratuvarlarıyla YABBE; kanser biyolojisinden nörobilime, moleküler genetikten biyoenformatik ve gelişim biyolojisine uzanan geniş bir araştırma yelpazesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Tersine Beyin Göçü: Dünyanın Dört Bir Yanından Türkiye’ye

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün (YABBE) en özgün niteliklerinden biri, kadrosunu oluşturan araştırmacıların profilidir. Harvard, Cambridge, Rockefeller, Max Planck ve Johns Hopkins gibi dünyanın en köklü araştırma kurumlarından ülkemize kazandırılan bilim insanları, Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya’nın güçlü desteğiyle projelerini büyütmeye devam etmektedir. Bakan Memişoğlu, ziyareti sırasıda Prof. Dr. Mehmet Ziya Doymaz, Dr. Öğr. Üyesi Caner Çağlar, Prof. Dr. Mustafa Aziz Hatiboğlu Dr. Öğret. Üyesi Matteen Rafiqi, Doç. Dr. Şeref Gül, Dr. Öğret. Üyesi Onur Emre Onat, Dr. Öğret. Üyesi Ahmet Cingöz ve Dr. Öğret. Üyesi Şükrü Anıl Doğan ile birebir görüşerek her birinin yürüttüğü projeleri ve hedeflerini yakından takip etmiştir.

Bakanın Değerlendirmesi ve Gelecek Hedefleri

Bakan Memişoğlu, ziyaret boyunca öğretim üyelerinin sunumlarını dikkatle dinlemiş; TÜBİTAK ve TÜSEB gibi prestijli kaynaklardan desteklenen projelerle yakından ilgilenmiştir. Bakanımız; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nün (YABBE) temel bilimden ürün odaklı araştırmaya uzanan vizyonunu ve araştırma-geliştirme kapasitesini özellikle değerli bulduğunu ifade etmiştir.

Sağlık Bakanlığı’nın biyoteknoloji ve ilaç geliştirme alanlarında yerli araştırma kapasitesini güçlendirme hedefleriyle örtüşen bu ziyaret; YABBE ile Bakanlık arasında daha kapsamlı bir iş birliği zemini oluşturulması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

“Sayın Bakanımızın projelerimize gösterdiği yakın ilgi, tüm ekibimiz için en değerli teşvik oldu. 1845’ten bu yana sürdürdüğümüz insana hizmet yolculuğumuzun bugün Beykoz’daki bu köklü yapıda yeni bir anlam kazandığını görmek bizleri derinden onurlandırmaktadır. YABBE, artık Türk biliminin uluslararası arenada sesini yükselteceği güçlü bir platform haline gelmiştir.”

— Prof. Dr. Adem Akçakaya, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörü

“Sağlıkta tam bağımsızlık ve yüksek teknoloji hedefimiz doğrultusunda yerli ve milli bilimsel çalışmaları her daim desteklemeye devam edeceğiz. Burada gördüklerimiz, Türkiye’nin bu alanda ne denli güçlü bir potansiyele sahip olduğunun en somut kanıtı. Bilim yolunda emek veren tüm araştırmacılarımıza başarılar diliyorum.”

— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı

YABBE Hakkında

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü (YABBE), 2018 yılında kurulmuştur. Tarihi Beykoz Kışlası’nın restore edilerek bilim yuvasına dönüştürüldüğü enstitü; bina ve tüm cihazların proje temelli olarak temin edilmesi, iyi eğitimli araştırmacı kadrosu ve en saygın uluslararası dergilerde üretilen yayınlarla kısa sürede uluslararası alanda tanınan bir araştırma merkezi kimliği kazanmıştır. Rektör Prof. Dr. Adem Akçakaya, enstitünün mevcut araştırma-geliştirme projelerini aktif olarak desteklemektedir.

Galeri