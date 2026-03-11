Akustik Renkler 2’de ‘Mey’ sürprizi!

Elif Buse Doğan, müzikal performans serisi Akustik Renkler 2’nin üçüncü şarkısı olarak, sözleri Demir Demirkan’a, bestesi Can Temiz’e ait olan “Mey”i yeniden yorumluyor. Şarkı, ilk olarak Model grubu tarafından 2017 yılında seslendirilmiş ve yayınlandığı dönem geniş dinleyici kitlesine ulaşmıştı.
Tamamı canlı (live) kaydedilen “Mey”, Emir Çelikel ve Özdemir Güz düzenlemesi ve Elif Buse Doğan’ın güçlü yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluşuyor. Canlı performans kaydı, şarkının yalın müzikal yapısını ön plana çıkarırken, projede yer alan canlı kayıt konsepti serinin müzikal karakterini sürdürmeye devam ediyor.
“Mey”, 13 Mart’ta YouTube ve tüm dijital müzik platformlarında yayında!
Mey
Söz: Can Temiz, Demir Demirkan
Müzik: Can Temiz
Düzenleme: Emir Çelikel,Özdemir Güz
Bakması ne zormuş, ah, o güzel yüzüne
Toplamış yine bütün güneşi üstüne
Kamaşıyor gözlerim, bebeğim
Öyle gülmek olur mu gözünü seveyim?
Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim
Aşkmış adı, ner’den bileyim?
Böyle zulüm olur mu gözünü seveyim?
Adımı sorsan söyleyemem, yemin ederim
Ah, ellerim titriyor
Of, bi’ ateş basıyor
Özlemek bu, dokunmakla geçmiyor
Ah, öyle sev ki beni
Mey diye içeyim
Kalbim tekliyor, ah, gel, hasta gibiyim