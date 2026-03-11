Akustik Renkler 2’de ‘Mey’ sürprizi!

Elif Buse Doğan, müzikal performans serisi Akustik Renkler 2’nin üçüncü şarkısı olarak, sözleri Demir Demirkan’a, bestesi Can Temiz’e ait olan “Mey”i yeniden yorumluyor. Şarkı, ilk olarak Model grubu tarafından 2017 yılında seslendirilmiş ve yayınlandığı dönem geniş dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

Tamamı canlı (live) kaydedilen “Mey”, Emir Çelikel ve Özdemir Güz düzenlemesi ve Elif Buse Doğan’ın güçlü yorumuyla yeniden dinleyiciyle buluşuyor. Canlı performans kaydı, şarkının yalın müzikal yapısını ön plana çıkarırken, projede yer alan canlı kayıt konsepti serinin müzikal karakterini sürdürmeye devam ediyor.

“Mey”, 13 Mart’ta YouTube ve tüm dijital müzik platformlarında yayında!

Mey

Söz: Can Temiz, Demir Demirkan

Müzik: Can Temiz

Düzenleme: Emir Çelikel,Özdemir Güz

Bakması ne zormuş, ah, o güzel yüzüne

Toplamış yine bütün güneşi üstüne

Kamaşıyor gözlerim, bebeğim

Öyle gülmek olur mu gözünü seveyim?

Cennet dudaklarınmış, öp de öleyim

Aşkmış adı, ner’den bileyim?

Böyle zulüm olur mu gözünü seveyim?

Adımı sorsan söyleyemem, yemin ederim

Ah, ellerim titriyor

Of, bi’ ateş basıyor

Özlemek bu, dokunmakla geçmiyor

Ah, öyle sev ki beni

Mey diye içeyim

Kalbim tekliyor, ah, gel, hasta gibiyim