Başkan Şişik, Yarısı Bizden Kampanyasında Süre Uzatılması hak kayıplarını önler!

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, “Hak Kayıpları Önlenecek”

Yeni düzenleme ile 31 Aralık 2026’ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm konut ve iş yerleri “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamına alındı. Önceden süreçlerin uzunluğu sebebiyle hak kaybı riski vardı; artık bu endişe ortadan kalktı.

Kentsel dönüşümde ruhsat alımı, kat irtifakı kurulumu ve hak sahipliği tespiti gibi bürokratik süreçler zaman alıyor. Bu nedenle vatandaşların “başvuru süresini kaçırır mıyım?” endişesi vardı. Yeni karar, bu süreci güvence altına alarak hak kayıplarını önlemeyi amaçlıyor. Kampanya kapsamında konutlar için toplamda 1 milyon 875 bin TL destek sağlanıyor:

875 bin TL hibe

875 bin TL kredi

125 bin TL tahliye desteği

İş yerleri için ise toplam 875 bin TL finansman desteği veriliyor. Ancak dönüşüm maliyetleri, binanın büyüklüğüne, bulunduğu bölgeye ve inşaat standartlarına göre değişiyor. Büyük ölçekli site dönüşümlerinde TOKİ veya Emlak Konut devreye giriyor ve kalan maliyet uzun vadeli taksitlerle karşılanıyor. Dolayısıyla verilen destek önemli bir katkı sağlasa da maliyetin tamamını karşılamıyor; vatandaşın da ödeme gücüne göre ek katkı yapması gerekiyor.

Şu anda 100 metrekare bir evin maliyeti minimum 3 milyon TL’den başlıyor. İşçilik maliyetleri çok yüksek. Geçtiğimiz günlerde de hem çimento hem de demir kısmında fiyat yükselişleri meydana geldi. Beklenen bir deprem gerçeği var ve evlerin bir an önce dönüştürülmesi şart. Bu yüzden sınırlamanın kalkması Türkiye’nin yapı stoğunun büyük bir bölümünü elinde tutan İstanbul için önemli bir adım” dedi.