Şişli’de parklar ve yollarda detaylı temizlik seferberliği

Şişli Belediyesi; Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Kuştepe Mahallesi’nde detaylı hizmet seferberliği başlattı. Onlarca araç ve yüzü aşkın personelle yürütülen çalışmalarda; asfalt yamasından park onarımına, konteyner bakımından detaylı sokak temizliğine kadar her nokta elden geçirildi.

Şişli Belediyesi, daha konforlu ve temiz bir çevre oluşturmak adına ilçe genelindeki saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kuştepe Mahallesi’nden başlayan belediye ekipleri, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla geniş kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

50 PERSONEL VE İŞ MAKİNELERİYLE YOLLAR YENİLENİYOR

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 50 personel, mahalle genelinde ulaşım konforunu sağlamak için teyakkuza geçti. 1 adet asfalt yama robotu, 1 adet kanal temizleme aracı ve 5 adet iş makinesinin kullanıldığı çalışmalarda; bozulan yollara asfalt dökümü ve yama işlemi yapılırken, kaldırımlar da tek tek onarıldı. Ayrıca ekiplere 6 adet kabinli araç ve 2 adet hafif ticari araç da lojistik destek sağladı.

KUŞTEPE SOKAKLARI KÖŞE BUCAK TEMİZLENİYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 30 kişilik ekip ile Saha genel temizliğinin yanı sıra metruk ve boş alanlardaki atıklar temizlenirken; 1 yıkama tankeri, 1 çöp kamyonu, 1 çöp taksi, 1 moloz aracı ve 1 atık eşya aracıyla sokaklar süpürülüp yıkandı. Çalışma kapsamında mahalledeki konteynerlerin bakım ve tamir işlemleri de yerinde gerçekleştirildi.

PARKLAR VE YEŞİL ALANLAR YENİLENDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Kuştepe Mahallesi’ndeki tüm yeşil alanlarda ve parklarda kapsamlı bir operasyon yürüttü. 30 personelle yapılan çalışmalarda; ot biçme, budama, kaynak, marangoz gibi toplam 11 farklı ekip görev aldı.

Bu kapsamda; ot biçimi, çalı bakımı ve ağaç budama işlemleri gerçekleşirken parklardaki materyaller, spor aletleri ve marangozluk işleri de yerinde onarıldı.

Şişli genelinde periyodik olarak devam eden bu çalışmalarla, mahallelerdeki fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.