“Rüzgârda Uçan Poşet” Çocuk Kitabı Okurlarıyla Buluştu

İstabullu, Şair/Yazar Berna Olgaç’ın yeni çocuk kitabı “Rüzgârda Uçan Poşet”, Mühür Kitaplığı Yayınları etiketiyle raflarda. Canan Barış’ın resimlediği kitap, 118 sayfadan oluşuyor. Berna Olgaç, “Hikaye, bir gün rüzgârda uçan poşete bakarken başladı. Uzun zamandır kalbimde dolaşıyordu. Rüzgâr bir poşeti nereye götürür? Bir ağaç altında başlayan bu yolculuk, umarım can çocuklarımın hayaline dokunur” şeklinde konuştu.

“Rüzgârda Uçan Poşet” in arka kapak yazısı ise şöyle:

“Herkesin kolayca konuşabildiği bir dünyada, o kelimelerini içine saklayan bir çocuktu. Bu yüzden ona ‘pısırık’ dediler. Oysa kimse, suskunluğun bazen bir sığınak, bazen de sabırla büyüyen bir güç olduğunu fark etmedi. Okul koridorlarında yankılanan alaylar, teneffüslerde büyüyen sessizlik ve her gün biraz daha içine kapanan bir kalp… Bu hikaye, akran zorbalığına maruz kalan bir çocuğun iç dünyasında verdiği sessiz ama derin mücadeleyi anlatıyor. Kırgınlıkla cesaret arasındaki ince çizgide yürüyen bu anlatı; empatiyi, fark etmeyi ve en önemlisi güçlü olmanın tek bir şekli olmadığını anlatıyor… Bu kitap rüzgârın sana değil, senin rüzgâra yön verebilmen için yazıldı…”

“Rüzgârda Uçan Poşet”, küçük okurların özgüven duygusunu geliştirirken, aynı zamanda heyecanlı bir yolculuğa çıkartacak. Kitap, internet satış sitelerinden ve Mühür Kitaplığı Yayınlarından temin edilebilir.

