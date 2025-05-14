Gazetecilikte Bir Çınar: Halil Güler

Türk basınının emektar isimlerinden biri olan Halil Güler, gazetecilik mesleğine gönül vermiş, ilkeli duruşu ve istikrarlı çalışmalarıyla hem meslektaşlarının hem de kamuoyunun takdirini kazanmış bir isim.

Uzun yıllar Anadolu Ajansı’nda görev yapan Güler, burada edindiği deneyimlerle sadece bir muhabir değil, aynı zamanda habere ve halka hizmete adanmış bir gazetecilik anlayışının temsilcisi oldu.

Emekliliğin ardından da kalemini ve mesleki tutkusunu bir kenara bırakmayan Güler, kendi medya kuruluşunu hayata geçirerek yoluna bağımsız bir gazeteci olarak devam etti. Kurduğu Anadolu Kent Haber Gazetesi, bugün İstanbul’un ve özellikle yerel yönetimlerin nabzını tutan, halkın sorunlarına ses olan, yerelde gazeteciliğin gücünü hissettiren etkili yayın organlarından biri haline geldi.

Yerel Basının Sesi ve Güvencesi

Halil Güler’in gazetecilik anlayışı, merkez medya odaklı değil; halktan yana, yerelden beslenen ve yerelde karşılık bulan bir çizgide ilerliyor. Güler, büyük medya kuruluşlarının gündeminde yer bulamayan mahalle sorunlarını, belediye uygulamalarını, vatandaşın sesini manşetlere taşıyarak, demokrasinin en alt katmanında gerçek anlamda bir denetim ve bilgilendirme işlevi görüyor.

“Gazeteci, kamu vicdanının temsilcisidir” sözünü sıkça dile getiren Güler, mesleğini sadece haber yazmak olarak değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukla birleştiren bir misyonla sürdürüyor.

Federasyon ve Dernek Çalışmalarıyla Meslektaşlarının Yanında

Aktif gazeteciliğin yanı sıra, mesleki örgütlenme alanında da son derece etkili bir profil çizen Güler, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bu görevleri kapsamında yerel gazetecilerin yasal, ekonomik ve mesleki sorunlarına çözüm üretmeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

Özellikle yerel basının dijitalleşme süreci, telif hakları, basın ilan hakları gibi konularda yaptığı girişimler ve öneriler, federasyonun faaliyetlerini daha etkin hale getiriyor. Güler, yerel basının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek “Gazetecilik sadece büyük ekranlarda yapılmaz. Anadolu’nun her köşesinde, küçük ilçelerde, mahallelerde de bu mesleğin neferleri var. Onlara sahip çıkmalıyız,” diyor.

Aynı zamanda Şişli Gazeteciler Derneği Başkanı olarak, yerel düzeyde mesleki birlikteliği ve dayanışmayı pekiştirme amacıyla birçok toplantı, eğitim semineri ve sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Genç gazetecilerin mesleğe hazırlanması, etik ilkelerin yaygınlaştırılması ve meslek içi eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli adımlar atıyor.

Toplum İçin, Gençler İçin, Meslek İçin Çalışıyor

Halil Güler, sadece bugünün değil, yarının da gazeteciliğine katkı sunmayı sürdürüyor. Üniversitelerle, iletişim fakülteleriyle yaptığı iş birlikleri, genç gazetecilere yönelik staj ve mentorluk çalışmaları, onun mesleki birikimini yeni nesillere aktarma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veren Güler, kentsel dönüşüm, çevre, eğitim ve toplumsal adalet gibi konularda yaptığı haberlerle halkın bilinçlenmesine katkı sağlıyor. Özellikle dezavantajlı kesimlerin sesi olma yönündeki habercilik anlayışı, Anadolu Kent Haber’in manşetlerinde sıkça kendine yer buluyor.

Bir Meslek Aşığı, Bir Halk Habercisi

Halil Güler’in gazeteciliği, sadece haber yazmakla sınırlı değil; o, aynı zamanda halkla haberin arasında bir vicdan köprüsü kuruyor. Güler’e göre bir gazeteci, sadece olup biteni aktaran değil, gerektiğinde sorgulayan, kamu adına denetleyen, sesini duyuramayanların sözcüsü olan kişidir.

Bugün hâlâ sahada, hâlâ masa başında, hâlâ genç muhabirlere haber dili anlatan, hâlâ adliye koridorlarında adaletin peşinde haber kovalayan Halil Güler, adeta mesleğin yaşayan hafızası haline gelmiş durumda.

Kısacası; Halil Güler’in öyküsü, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, bir ömürlük adanmışlık olduğunu anlatan gerçek bir başarı hikâyesidir.

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