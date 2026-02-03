Diş Hekimi Dündar Özbaylar: ‘Kemik Yetersizliğinde Implant Tedavisi Mümkün’

Diş Hekimi Dündar Özbaylar, kemik yetersizliği, implant tedavisi düşünen hastalar için uygun tedavi yöntemleri ve uygun cerrahi teknikler kullanılarak tedavinin başarılı sonuçlar alındığını belirtti. Diş Hekimi Özbaylar,”Kemik Yetersizliklerinde Implant Tedavisi Mümkün. Sigara kullanımında ise diş eti hastalıklarına, kemiklerin kaybında önemli bir rol oynamaktadır.” Dedi.

‘Cerrahi Teknikler Kullanılıyoruz’

Diş Hekimi Dündar Özbaylar, kemik yetersizliği, Implant tedavisi düşünen hastalar için uygun tedavi yöntemleri ve uygun cerrahi teknikler kullanılarak tedavinin başarılı sonuçlar alındığını kaydederek, Bu sayede güçlü ve estetik bir gülüşe sahip olmanın mümkün olduğunu ifade eden Dr. Özbaylar, şu ifadeleri kullandı:

”Kemik yetersizliği durumunda bile hastanın genel sağlığı iyileşme potansiyeli uygunsa başarılı implant sonuçları elde etmek mümkündür. İmplant tedavisi için kemik yetersizliği yaşayan hastalar, hekimleri ile görüşerek uygun tedavi planını ve seçeneklerini değerlendirmelidirler. Bu sayede sağlam ve estetik bir gülüşe sahip olmak mümkün olabilir.’ Dedi.

‘Kemik Onarımı Tedavisi’

Diş Hekimi Dündar Özbaylar, “Üst çenelerde, dişlerin hemen üstünde bulunan anatomik boşluklara maksiller sinüs adı verilir. Maksiller sinüsler hayat boyu büyümelerini sürdürürler. Sinüslerin hacmindeki artış, üst çenelerdeki kemik hacminde azalmaya yol açar. Fizyolojik olarak kabul edilebilecek bu kemik kayıpları, implant uygulamalarına olanak tanımayacak boyutlara ulaşabilir. Bu durumda, eğer implant terapisi uygulanacaksa, Sinüs Lifting adı verilen, özel operasyonlarla sinüslerin hacmini azaltıp, kemik hacmini artırmaya yönelik özel bir cerrahi müdahale uygulanmalıdır. Hastanın isteğine göre lokal ya da genel anestezi altında uygulanabilen bu operasyon ile çene kemiği ile sinüs mukozası arasına kemik partikülleri yerleştirilir ve takip eden altı aylık sürede kemik oluşumu beklenir. Bu amaçla hastanın kendi vücudundan alınacak kemikler kullanılacağı gibi, kemik bankalarından elde edilecek kemik ile inorganik yada organik materyaller de kullanılabilir.

Kemik oluşumu tamamlandıktan sonra ise rutin implant uygulamalarına geçilir. Ogmentasyon üst çene yada alt çenede Alveol Kemiği Ogmentasyonu (Genişletme) Diş çekimlerinden sonra, uzun dönemde karşılaşılan en büyük problemlerden biri çene kemiklerinde görülen erimedir. Diş kayıplarının tedavisi, implant uygulamaları ile giderilecekse kemik yüksekliği ve hacmi daha da önem kazanır. Implant uygulaması, belirli yükseklikte ve kalınlıkta kemik varlığını gerektirir.

Erken yaşta diş kayıpları ya da yoğun diş eti iltihabı sonucu kemik hacminde oluşan azalmaları kemik onarımları ile giderilebilir. Bu onarımlar, hastaların kendi vücutlarından alınan kemik ile gerçekleştirilebildiği gibi, inorganik materyaller de aynı amaçla uygulanabilir.

”Sigara kullanımı, diş eti hastalıklarına, kemiklerin kaybında önemli bir rol oynamaktadır.”

‘Kemik yetersizliğinin en önemli ve başlıca iki nedeni diş kayıpları ve periodontal hastalıklardır. Bunların yanı sıra travma nedeniyle de diş çevresinde Kemik Yetersizlikleri görülebilmektedir. Periodontal hastalıkların oluşmasını etkileyen en önemli faktörlerden birinin sigara kullanımı olduğu unutulmamalıdır. Sigara kullanımı, diş eti hastalıklarına ve diş çevresinde yer alan kemiklerin kaybında önemli bir rol oynamaktadır. Birçok çalışma sigara kullanımının ağız içi yapısına önemli oranda zarar verdiğini göstermiştir. Sigara kullanımının yanı sıra kötü beslenme gibi bazı durumlar da kemik kaybı yatkınlığını artırabilmektedir.

‘Kemik Onarımının Faydaları’

Diş İmplantı İçin Yeterli Kemik Desteği: Kemik onarımı, diş implantlarının yerleştirilmesi için gerekli olan kemik hacmini sağlar. Periodontal Sağlığın Korunması: Kemik kayıplarının tedavi edilmesi, periodontal hastalıkların ilerlemesini önler ve ağız sağlığını iyileştirir.

‘Kemik yetersizliklerinde İmplant tedavisi mümkün’

‘İmplant diş, kaybedilen dişlerin yerine koyulmasında ve gündelik hayatınıza sorunsuzca devam etmeniz konusunda kullanılan en yaygın yöntemdir. Çene kemiği üzerinde bir dereceye kadar rezorbsiyon yaşayan hastalar da dâhil olmak üzere, farklı ihtiyaçlara yönelik olarak geliştirilmiş implant tedavisi yöntemleri vardır. Kemik yetersizliklerinde başarılı implant tedavisi mümkün.” Diye konuştu.

