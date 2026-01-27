Galatasaray’ın Yeni Transferi Noa Lang, Elif Buse Doğan’ın “Samsak Döveci” Şarkısıyla Dünyaya Duyuruldu!

Sarı-Kırmızılılarda “Langıdı Lang Lang” Sesleri: Noa Lang ve Elif Buse Doğan İş Birliğiyle Yılın Transfer Duyurusu!

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, kış transfer döneminin en çok konuşulan hamlesini gerçekleştirerek Hollandalı yıldız hücum oyuncusu Noa Lang’ı kadrosuna kattı. Bu büyük transfer, dijital dünyada bomba etkisi yaratan sıra dışı bir video ile açıklandı. Galatasaray, yeni yıldızını şarkıcı Elif Buse Doğan’ın milyonların diline pelesenk olan “Samsak Döveci” eseriyle tanıttı.

Soyadı Şarkıyla, Yeteneği Sahayla Bütünleşiyor

Noa Lang’ın soyadı ile şarkının ikonik nakaratı olan “Langıdı Lang Lang” arasındaki eğlenceli uyumdan yola çıkan Galatasaray sosyal medya ekibi, Elif Buse Doğan’ın eşsiz yorumu eşliğinde hazırlanan özel bir kliple transferi resmileştirdi. Video, kısa sürede milyonlarca izlenme ve etkileşim alarak futbol gündemine oturdu.

Elif Buse Doğan, videonun paylaşılması ardından yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Samsak Döveci, hem enerjisiyle hem de ritmi ile viral olmuş bir şarkı. Noa Lang gibi yetenekli bir futbolcunun ülkemize gelişiyle bu melodinin bir araya gelmesi benim için de çok keyifli bir sürpriz oldu. Müziğin ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gördük. Noa Lang’a ‘Hoş geldin’ diyor, Galatasaray camiasına başarılar diliyorum.”

Noa Lang Hakkında Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiralanan 26 yaşındaki Hollandalı yıldız, teknik becerisi ve hızıyla tanınıyor. Daha önce PSV Eindhoven ve Club Brugge formalarıyla Avrupa sahnesinde adından söz ettiren Lang, Galatasaray’da 77 numaralı formayı giyecek.