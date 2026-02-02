Yeşim Arayıcı’dan Uluslararası Vizyon: Golden Creative Awards İçin Geri Sayım Başladı

İş insanı Yeşim Arayıcı, Creative Awards dergisinin kuruluş süreci ve ilk sayısının hazırlıkları sırasında başlattığı vizyoner yolculuğu yeni bir boyuta taşıdı. Arayıcı, dergi ile entegre şekilde büyüyecek ve uzun yıllar devam edecek uluslararası ölçekte prestijli bir organizasyon olarak kurgulanan Golden Creative Awards ödül törenine resmi olarak start verdi.

Golden Creative Awards, 11 Şubat 2026 tarihinde Svadba Maçka – İstanbul’da gerçekleştirilecek. Etkinlik; iş dünyasının vizyoner liderlerini, sanat ve medya camiasının tanınmış isimlerini, yaratıcı endüstrilerin temsilcilerini ve dünyanın dört bir yanından gelecek seçkin konukları aynı çatı altında buluşturacak.

Yaratıcılık, başarı ve ilham aynı gecede buluşuyor

Gece, yalnızca ödül töreni olarak değil; aynı zamanda Türkiye’den dünyaya açılan yeni bir yaratıcı marka yolculuğunun ilk büyük adımı olarak görülüyor. Başarı, yaratıcılık, üretim gücü ve ilham veren hikayelerin buluşacağı bu özel gecede:

Çok sayıda ünlü ismin katılım için harekete geçmesi, İş, sanat, cemiyet ve medya dünyasının yoğun ilgi göstermesi, Uluslararası katılımcıların sürece dahil olması basın camiasında şimdiden geniş yankı uyandırdı.

Dijital platformlarda büyük ilgi

Yeşim Arayıcı, hazırlık sürecinde internet ve sosyal medya platformlarını etkin biçimde kullanarak, hem Türkiye’den hem de yurtdışından geniş bir etkileşim elde etti. Organizasyonun duyuruları kısa sürede:

Instagram ve LinkedIn üzerinden binlerce kişiye ulaştı, Kreatif sektör temsilcileri tarafından paylaşım dalgası başlattı, Dijital PR çalışmalarıyla global görünürlüğü artırdı.

Golden Creative Awards’ın dijitalde oluşturduğu bu etkileşim, gecenin yalnızca fiziksel bir organizasyon değil, aynı zamanda uluslararası bir kreatif topluluk hareketine dönüşeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Sektöre yeni bir marka: Creative Awards Dergisi

Yeşim Arayıcı’nın kurucusu olduğu Creative Awards Dergisi, hem ödül gecesiyle paralel ilerleyen hem de yaratıcı sektörün başarı hikâyelerini görünür kılan güçlü bir yayın olarak konumlanıyor. İlk sayının hazırlıkları sürerken, derginin içeriği şimdiden:

Sektörel analizler

Başarı portreleri

Yaratıcı projeler

Global trendler gibi zengin bölümlerle iş dünyasının yakın markajına girmiş durumda.

Golden Creative Awards neden önemli?

Türkiye merkezli bir girişimin uluslararası arenaya açılması

Kreatif sektör için yeni bir prestij platformu doğması

İş, sanat ve medya dünyasını birleştiren büyük bir vizyon sunması Global isimlerin İstanbul’da buluşacağı prestijli bir gece olması etkinliği 2026 yılının en dikkat çeken organizasyonlarından biri haline getiriyor.

Haber: Alirıza Yıldız

