MOBİLYA SEKTÖRÜNDEN EK TAKSİT TALEBİ

Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan mobilya sektörünün en büyük oyuncularından biri olan MODOKO, iç pazarda hareketliliğin sağlanması için ek taksit talebinde bulunuyor.

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Finansman sorunu nedeniyle sektör peşin fiyatına 9 taksit yapmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda sektörün yapacağı 2 ya da 3 taksite ek banka kartlarına yapılacak artı 5 taksit gibi ek taksit avantajıyla iç pazarda hareketliliği sağlayabiliriz” derken, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde Suriye’de kurulacak MODOKO benzeri yapının Çin gibi ülkelerin pazara girişinin önüne geçilebileceğini ve Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı ihracatın 2’ye katlanacağını belirtti.

45 bin tane üretici, 50 bin tane mağaza ve yıllık 4,6 milyar dolar ihracat gücüyle mobilya sektöründe ÜFE ve TÜFE rakamlarına bakıldığı zaman ÜFE’ye göre Türkiye ortalamasında maliyetler yüzde 23 artarken, mobilya sektöründe bu oran yüzde 31 oldu. TÜFE’de de tüketiciye yansıyan oran yüzde 29 olduğu için sektör temsilcileri, maliyetlerin altında satış gerçekleştiriyor. Evlilik yaşının 25’den 28’e çıkması ve evlilik oranlarının düşmesi nedeniyle iç pazarda geçtiğimiz yıllara göre daha durgun bir dönem geçiren mobilya sektörü, ek taksit talebiyle mobilya satışlarının artacağını belirtiyor.

İç pazardaki mobilya hareketliliğinin en çok ölçüldüğü noktalardan biri de MODOKO…

MODOKO’nun Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan satışların artırılmasıyla ilgili; “Mobilya sektöründeki hareketlilik için yeni evini kuracak çiftler önemlilik arz etse de ne yazık ki evlilik hızı düşmeye başladı. Bu yüzden de bildiğiniz üzere hükümetimizin birtakım çalışmaları bulunuyor. Çiftlerin alım gücünü de rahatlatmak üzere kredi kartına taksit sayısının 12’ye çıkarılması gerekiyor. Son yönetmelikle birlikte sayı 9’a düşürülmüştü. Ancak firmalar, sermaye yapılarından dolayı ve bankalardan geç ödeme aldıkları için 9 taksit yapmakta zorlanıyorlar.

Bu yüzden eskiden olduğu gibi 2 taksite ek bankaların da artı 5 ya da 7 taksit yapmaları, sektörün finansman yükünü hafifletip sektöre can suyu olacaktır. Yeni evlenecek çiftlerin önünü açmak için buna benzer seçenekler yapılması lazım” açıklamalarında bulundu.

Markalaşma nezdinde dizilerden fayda sağlanmalı

Türkiye’nin en önemli ihraç kalemlerinden birinin artık Türk dizileri olduğunu ve Türkiye’nin tanıtımında önemli bir rol üstlendiğini belirten Koray Çalışkan, “Tek bir diziyi 600-700 bin kişi seyrediyor. Dizide bir turistik yer geçtiğinde oraya ciddi bir turist gidiyor. Bizim dizilere biraz da mobilya ürünlerini koymamız lazım. Türkiye’nin iyi bir üretici olduğunu, çok avantajlı fiyatlarla ürün ürettiklerini anlatalım. İnsanlar yurt dışından Türkiye’yi bir mobilya üreticisi olarak görüp gelsinler. Yine MODOKO benzeri yapılanmanın Irak’ta, Suriye’de olması lazım ki Suriye yeniden inşa edilecek. Eğer biz hızlı davranıp bu tarz yapılar kurarsak, Çin gibi ülkeler bu pazara giremez. Biz kendi markamızla, kendi AVM’lerimizi kurup, oralarda yerel firmalar olursak çok ciddi şekilde ihracatımızı 2’ye, 3’e katlayabiliriz” dedi.